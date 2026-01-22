Хорърът "Грешници" с рекордни 16 номинации за "Оскар", вижте кои филми ще се борят за наградите

Хорърът "Грешници" получи рекордните в историята 16 номинации за най-престижната награда в киното "Оскар". Американската Академия за филмово изкуство и оповести кои филми, актьори и кино творци ще се борят тази година за златните статуетки. Церемонията по връчването на "Оскар" ще се състои на 15 март както е по традиция - в "Долби тиътър".
Така "Грешници" задмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева", „Титаник" и „La La Land", отличени с по 14 номинации.
Действието във филма се развива в американски Юг през 30-те години на XX век. Той е номиниран в почти всички водещи категории, включително за най-добър филм, режисура, сценарий, музика и актьорска игра. Майкъл Б. Джордан получи номинация за най-добър актьор, а Делрой Линдо и Уънми Мосаку са сред номинираните за поддържащи роли.
На второ място по брой номинации е „Битка след битка" с 13, включително за най-добър актьор на Леонардо ди Каприо и поддържащи роли на Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър.
С по девет номинации са „Франкенщайн", „Върховният Марти" и „Сантиментална стойност", докато „Хамнет" получи осем.
Ето кои са всички номинирани:
Най-добър добър филм:
"Битка след битка"
"Бугония"
"F1: Филмът"
"Хамнет"
"Върховният Марти"
"Франкенщайн"
"Сантиментална стойност"
"Грешници"
"Тайният агент"
"Мечти за влакове"
Номинирани за най-добър режисьор:
Клои Жао ("Хамнет")
Джош Сафди ("Върховният Марти")
Пол Томас Андерсън ("Битка след битка")
Йоахим Триер ("Сантиментална стойност")
Райън Куглър ("Грешници")
Номинирани за най-добра актриса в главна роля:
Джеси Бъкли ("Хамнет")
Роуз Бърн (If I had legs I'd Kick You)
Кейт Хъдсън (Song Sung Blue)
Ренате Рейнсве ("Сантиментална стойност")
Ема Стоун ("Бугония")
Номинирани за най-добър актьор в главна роля:
Тимъти Шаламе ("Върховният Марти")
Леонардо ди Каприо ("Битка след битка")
Итън Хоук ("Синя луна")
Майкъл Б. Джордан (Sinners)
Вагнер Моура (The Secret Agent)
Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля:
Шон Пен ("Битка след битка")
Бенисио дел Торо ("Битка след битка")
Джейкъб Елорди ("Франкенщайн")
Стелан Скарсгард ("Сантиментална стойност")
Делрой Линдо ("Грешници")
Номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля:
Ел Фанинг ("Сантиментална стойност")
Инга Ибсдотер Лилеаас ("Сантиментална стойност")
Теяна Тейлър ("Битка след битка")
Ейми Мадиган (Weapons)
Вунми Мосаку ("Грешници")
Номинирани за най-добър оригинален сценарий:
"Върховният Марти"
"Сантиментална стойност"
"Грешници"
"Синя луна"
It Was Just an Accident
Номинирани за най-добър адаптиран сценарий:
"Бугония"
"Франкенщайн"
"Хамнет"
"Битка след битка"
Train Dreams
Номинирани за най-добър анимационен филм:
"Арко"
"Елио"
"Зоотрополис 2"
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Номинирани за най-добро операторско майсторство:
"Франкенщайн"
"Върховният Марти"
"Битка след битка"
Train Dreams
Sinners
Номинирани за най-добър монтаж:
"F1: Филмът"
"Върховният Марти"
"Битка след битка"
"Сантиментална стойност"
"Грешниц"
Номинирани за най-добри визуални ефекти:
"Аватар: Огън и пепел"
"F1: Филмът"
Sinners
Джурасик свят: Прераждане
The Lost Bus
Номинирани за най-добър дизайн на продукцията:
"Франкенщайн"
"Хамнет"
"Върховният Марти"
Sinners
"Битка след битка"
Номинирани за най-добри грим и прически:
"Франкенщайн"
Sinners
Kokuho
"Машина за разбиване"
The Ugly Stepsister
Номинирани за най-добър звук:
"F1: Филмът"
"Франкенщайн"
"Битка след битка"
Sinners
Sirat
Номинирани за най-добра музика:
"Бугония"
"Франкенщайн"
"Хамнет"
"Битка след битка"
"Грешниц"
Най-добър кастинг:
"Хамнет"
"Грешници"
"Върховният Марти"
The Secret Agent
"Битка след битка"
Номинирани за най-добра оригинална песен:
"I Lied to You" (Sinners)
"Train Dreams" ("Train Dreams")
"Sweet Dreams of Joy ("Viva Verdi!")
"Golden" ("KPop Demon Hunters")
"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")