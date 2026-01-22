Хорърът "Грешници" с рекордни 16 номинации за "Оскар", вижте кои филми ще се борят за наградите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хорърът "Грешници" получи рекордните в историята 16 номинации за най-престижната награда в киното "Оскар". Американската Академия за филмово изкуство и оповести кои филми, актьори и кино творци ще се борят тази година за златните статуетки. Церемонията по връчването на "Оскар" ще се състои на 15 март както е по традиция - в "Долби тиътър".

Така "Грешници" задмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева", „Титаник" и „La La Land", отличени с по 14 номинации.

Действието във филма се развива в американски Юг през 30-те години на XX век. Той е номиниран в почти всички водещи категории, включително за най-добър филм, режисура, сценарий, музика и актьорска игра. Майкъл Б. Джордан получи номинация за най-добър актьор, а Делрой Линдо и Уънми Мосаку са сред номинираните за поддържащи роли.

На второ място по брой номинации е „Битка след битка" с 13, включително за най-добър актьор на Леонардо ди Каприо и поддържащи роли на Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър.

С по девет номинации са „Франкенщайн", „Върховният Марти" и „Сантиментална стойност", докато „Хамнет" получи осем.

Ето кои са всички номинирани:

Най-добър добър филм:

"Битка след битка"

"Бугония"

"F1: Филмът"

"Хамнет"

"Върховният Марти"

"Франкенщайн"

"Сантиментална стойност"

"Грешници"

"Тайният агент"

"Мечти за влакове"

Номинирани за най-добър режисьор:

Клои Жао ("Хамнет")

Джош Сафди ("Върховният Марти")

Пол Томас Андерсън ("Битка след битка")

Йоахим Триер ("Сантиментална стойност")

Райън Куглър ("Грешници")

Номинирани за най-добра актриса в главна роля:

Джеси Бъкли ("Хамнет")

Роуз Бърн (If I had legs I'd Kick You)

Кейт Хъдсън (Song Sung Blue)

Ренате Рейнсве ("Сантиментална стойност")

Ема Стоун ("Бугония")

Номинирани за най-добър актьор в главна роля:

Тимъти Шаламе ("Върховният Марти")

Леонардо ди Каприо ("Битка след битка")

Итън Хоук ("Синя луна")

Майкъл Б. Джордан (Sinners)

Вагнер Моура (The Secret Agent)

Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля:

Шон Пен ("Битка след битка")

Бенисио дел Торо ("Битка след битка")

Джейкъб Елорди ("Франкенщайн")

Стелан Скарсгард ("Сантиментална стойност")

Делрой Линдо ("Грешници")

Номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля:

Ел Фанинг ("Сантиментална стойност")

Инга Ибсдотер Лилеаас ("Сантиментална стойност")

Теяна Тейлър ("Битка след битка")

Ейми Мадиган (Weapons)

Вунми Мосаку ("Грешници")

Номинирани за най-добър оригинален сценарий:

"Върховният Марти"

"Сантиментална стойност"

"Грешници"

"Синя луна"

It Was Just an Accident

Номинирани за най-добър адаптиран сценарий:

"Бугония"

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Битка след битка"

Train Dreams

Номинирани за най-добър анимационен филм:

"Арко"

"Елио"

"Зоотрополис 2"

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Номинирани за най-добро операторско майсторство:

"Франкенщайн"

"Върховният Марти"

"Битка след битка"

Train Dreams

Sinners

Номинирани за най-добър монтаж:

"F1: Филмът"

"Върховният Марти"

"Битка след битка"

"Сантиментална стойност"

"Грешниц"

Номинирани за най-добри визуални ефекти:

"Аватар: Огън и пепел"

"F1: Филмът"

Sinners

Джурасик свят: Прераждане

The Lost Bus

Номинирани за най-добър дизайн на продукцията:

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Върховният Марти"

Sinners

"Битка след битка"

Номинирани за най-добри грим и прически:

"Франкенщайн"

Sinners

Kokuho

"Машина за разбиване"

The Ugly Stepsister

Номинирани за най-добър звук:

"F1: Филмът"

"Франкенщайн"

"Битка след битка"

Sinners

Sirat

Номинирани за най-добра музика:

"Бугония"

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Битка след битка"

"Грешниц"

Най-добър кастинг:

"Хамнет"

"Грешници"

"Върховният Марти"

The Secret Agent

"Битка след битка"

Номинирани за най-добра оригинална песен:

"I Lied to You" (Sinners)

"Train Dreams" ("Train Dreams")

"Sweet Dreams of Joy ("Viva Verdi!")

"Golden" ("KPop Demon Hunters")

"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")