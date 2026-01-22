Никос Вертис вече е в България за големия си концерт утре вечер в зала "Арена 8888 София"

Гръцката звезда Никос Вертис кацна в София снощи вечерта във видимо много добро настроение, а на VIP-а на летището го чакаха приятели и медии. Любимецът на българската публика ще излезе на сцената утре вечер, за да изпълни добре познати и нови песни в зала "Арена 8888 София". Концертът се очаква да бъде най-мащабния му до момента и за зрителите ще има много изненади.

На излизане от летището Никос Вертис каза, че много се вълнува за предстоящото събитие и благодари на всички свои почитатели за голямата подкрепа. "В България се чувствам като у дома и много се радвам, че отново съм тук. Петък вечер ще е магично", добави той.

През последните години гръцката звезда не пропуска нашата страна в своето турне. А почти при всяко свое идване тук той снима и видео клип с режисьора Люси Иларионов. Преди няколко дни Никос Вертис пусна и новото си видео към баладата Eroteftika Esena.