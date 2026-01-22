Най-сексапилната футболистка в света показа ново гадже на рождения си ден

Сочената за най-сексапилна футболистка в света Алиша Леман показа новото си гадже на 27-ия си рожден ден. Двамата се разкриха заедно на снимки в социалните мрежи, а кратко видео показва как се целуват нежно.

Новият партньор на Алиша е Монтел Маккензи. Англичанинът също е футболист, но играе в седма дивизия в родината си. Феновете го познават повече от британската телевизия, където участва в шоуто за запознанства "Love Island" през 2023 г. и "Love Island: All Stars" през 2025 г.

В миналото Леман беше заедно с бразилския футболист Дъглас Луис дълго време, който игра за "Ювентус". Тя също така публично оповести връзката си и с жена - своята бивша съотборничка Рамона Бахман.