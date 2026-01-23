Радина Кърджилова с бебе в новия сезон на “Под прикритие”, но кой е “таткото”?

На екрана се завръща и Косъма, убит в третия сезон, изигран от Сано

Радина Кърджилова с бебе на ръце, а до нея едни от най-известните ни артисти - Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Михаил Билалов, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов. Такава снимка се появи в социалните мрежи и без да иска, май издаде как може да се развие сюжетът в новия шести сезон на криминалния сериал “Под прикритие”, в който участват актьорите.

Освен екшън и убийства ще се появи и бебе. От фотоса личи, че майката е Радина Кърджилова, която ще изиграе красивата мутреса Виктория Влашка. Кой обаче е таткото, все още не е ясно.

Кадърът е от снимачната площадка и се появи в инстаграм страницата на сериала, но после бързо бе изтрит.

Вече стана ясно, че в новия сезон зрителите отново ще гледат емблематичните герои – Куката, изигран от Мариан Вълев, Джаро - в ролята е Михаил Билалов, и Иво Андонов (Захари Бахаров). Кирил Ефремов, който играе Тихомир Костов, по-известен с прякора си Тишо Близнака, също се завръща на екрана.

Изненадата обаче е, че присъства и Косъма, в чийто образ влиза Александър Сано. Героят му обаче беше убит в третия сезон. В новите епизоди няма да се “съживят” убитите гангстери, а ще представят неразказаната история на бандата на Джаро.

Както “24 часа” вече писа, новите лица в сюжета освен Кърджилова са Юлиан Вергов и Павел Иванов, който изигра Гунди във филма за футболната легенда. Сериалът ще тръгне по БНТ от есента.

