25 г. след старта “Стани богат” дава двойно – 100 000 евро. А в “Като две капки вода” влиза Краля Слънце

Ники Кънчев отново ще води “Стани богат”. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

100 хиляди лева стават 100 000 евро.

Умната тв игра “Стани богат” се връща на екран в пролетния сезон на Би Ти Ви и в нея цената на знанието се удвоява - голямата награда вече ще е 100 хил. евро вместо 100 хил. лева. Това се случва за първи път в историята на предаването, което започва да се излъчва у нас преди точно 25 г.

“100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в “Стани богат” и силна мотивация да стигнеш до 15-ия въпрос”, казва Ники Кънчев, който отново ще е водещ на предаването.

С пролетния тв сезон на екрана се връща още едно много любимо шоу - “Като две капки вода” по Нова тв. Този път то ще бъде в стила на френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля Слънце. Изненада ще бъде четвъртият член на журито, който ще се присъедини към Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки.

Рачков и Геро, облечени като шутове, за новия сезон на шоуто "Като две капки вода" СНИМКА: НОВА ТВ
Рачков и Геро, облечени като шутове, за новия сезон на шоуто "Като две капки вода" СНИМКА: НОВА ТВ
Водещите - Димитър Рачков и Герасим Георгиев, вече се появиха в реклама на предаването, облечени като шутове. “Това ли е Кралят?”, пита Рачков, докато мистериозна фигура заема мястото си на престола. На фона обаче върви мелодията на песента “Хабиби” на Азис, но с леко променен аранжимент. Твърде е възможно Краля на попфолка да е именно “кралицата” в новия сезон. Все още не са ясни и участниците. (24часа)

Ники Кънчев отново ще води “Стани богат”. СНИМКА: БИ ТИ ВИ
Рачков и Геро, облечени като шутове, за новия сезон на шоуто "Като две капки вода" СНИМКА: НОВА ТВ

