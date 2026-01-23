Австрийска крава се научи да ползва инструменти (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени преосмислят на какво са способни кравите, след като австрийската крава Вероника се научи да използва инструменти.

Откритието, съобщено от изследователи във Виена, предполага, че кравите може би притежават много по-големи когнитивни способности, отколкото се е смятало досега, разказва Би Би Си.

Вероника, крава, живееща в планинско село в Австрия, е прекарала години в усъвършенстване на изкуството да се чеше с помощта на пръчки, гребла и метли.

Слуховете за поведението ѝ в крайна сметка достигнали до специалисти по интелигентността на животните във Виена, които установили, че Вероника използва двата края на един и същ предмет за различни цели.

Ако става дума за гърба или друго трудно достъпно място, което изисква по-силно почесване, тя използва четката на метлата. Когато обаче е необходим по-нежен допир, например върху чувствителния ѝ корем, тя използва гладката дръжка.

Подобна употреба на инструменти се среща рядко в животинското царство и досега никога не е била документирана при говеда.

„Не очаквахме крави да могат да използват инструменти и още по-малко – да използват един инструмент за повече от една функция. Досега това е било последователно документирано само при шимпанзетата." казва д-р Антонио Осуна-Маскаро от Университета по ветеринарна медицина във Виена.

Въпреки че хората живеят редом с кравите от около 10 000 години, това е първият път, в който учените документират крава, използваща инструмент.

Според учените откритието показва, че кравите са по-умни, отколкото предполагаме, и че и други крави биха могли да развият подобни умения, ако им се даде възможност.

Що се отнася до стопанина на Вероника, биофермера Витгар Вигеле, той се надява нейните неочаквани таланти да вдъхновят хората да ценят природата.