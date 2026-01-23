Камелия за борбата си да стане майка: Натъжи ме като жена, но ме освободи да намеря моя си път

Майка ми искаше да съм лекар или адвокат, а аз ѝ казвах: „Аз съм лекар на душите – лекувам с песен."

"Направих си карта в Хюман дизайна (б.р. human design - езотерична практика за цялостно себеопознаване) и намерих себе си по точния начин, по който преди, ако съм се притеснявала от едни неща, след това получих обяснение защо са така. Не всеки има силата и смелостта да се насочи към Хюман дизайна. Някои се притесняват, аз бях много запленена и много често го препоръчвах на приятели, но впоследствие спрях, защото много често то бива тълкувано с телескопа обърнат наобратно и може да стане много опасно, ако човек по-егоистично го тълкува. Аз тогава отидох заради това дали в тази моя карта е писано да стана майка в този живот и така получих отговор, който ме разплака. Тогава плачех на място, но пък в същото време получих едно освобождение, едно успокоение, което ме накара да хвана друг път и всъщност да стана майка, защото отговорът беше: това да станеш майка граничи с невъзможното по този естествен начин, но можеш да станеш майка по друг начин.

Това разказа певицата Камелия пред "Дарик радио" за борбите си да стане майка.

"Това ме натъжи като жена, но пък ме освободи да намеря моя си път", споделя Камелия след отговорите, които получава. "На нас, не само като жени, но някак си и в България ни е трудно да се изразим, да се споделим, да кажем как се чувстваме или това какво мислим. И това ни е първото предизвикателство, когато изпаднем в такава ситуация - ние жените. Може би това е обществена липса да сме учени като малки да се изразяваме, какво чувстваме, кога ни боли, кога не ни е окей, какво ни радва и въобще да се споделиш. По-склонни сме да се затворим, особено когато изпитваме болка, когато и в женското съзнание се зароди и срам", казва певицата.

Камелия споделя, че тогава идват и въпросите: "Точно на мен ли?", "Точно аз ли?" "С какво го заслужих?", "Защо сега ми се случва?", "Дали мога да се справя?"

"Когато жената изпадне в такава ситуация по-сме склонни, българките съвсем, да се затворим, да се заключим, да се изолираме, не само от околния свят, но и от най-близките си. Но Слава Богу в моя случай имах човек, партньор до себе си, моят съпруг, който още от първия път, още от първото инвитро, когато забременях и когато няма да забравя от такава радост започнах да обикалям, още първия месец да си харесам количка бебешка и когато вече почти в третия месец на един рутинен преглед трябваше това хубаво чудо просто да бъде отстранено от мен, защото не беше живо", разказва певицата, като споделя, че за много кратко време е изпаднала в двете крайности - от първата радостна новина, че е бременна, до деня, в който губи така чаканата радост.

Камелия разказа и за трудностите при обърнатия начин на живот и режим, който водят изпълнителите, за това кога е ден и кога е нощ, както и за пеенето в задимени помещения и борбата за всеки следващ хит.

"Когато човек гледа видеоклиповете или когато ни гледа по интервюта или на снимки изглеждаме бляскави, всичко с един замах ти се получава, все едно имаш вълшебна пръчка и нещата се подреждат както ги искаш. Истината е съвсем различна, защото тази професия е част от реалния свят. Не винаги нещата стават, както искаме. Не винаги се подрежда така. Много често зад един такъв блясък се крият много сълзи. Много често зад такъв успех се крият много компромиси. Истината е много субективна. Всяка една професия изисква да бъдеш буден, да бъдеш във форма. Никой няма да ми повярва, аз дори не вярвах, че ще имам проблем с кръста от седене в кола. Скоро пък ми падна гласът, защото за моя празник ми хвърлиха много салфетки и от тази дребна прах ми полепна и гласните връзки ми блокираха. Може да звучи смешно, но ето едни салфетки ми блокираха гласа", сподели певицата.

Майка ми искаше да съм лекар или адвокат, а аз ѝ казвах: „Аз съм лекар на душите – лекувам с песен."

Имала съм хора, които си татуират името ми или името на песен. Споделяли са ми: „Трудно ми е, пускам твоя песен и това ми дава сили." Радвам се, че по някакъв начин лекувам хора", казва Камелия.

Музикалната звезда разказа и за начина на живот, който води и важността на здравословното хранене. Попфолк певицата сподели пътя, по който е преминала в търсене на правилната връзка с храната, така че тялото да е здраво и да извлича максимума от веществата за организма си.

"Преди спортувах редовно, ограничавах се с храна. Със съпруга ми обаче сме на мнение, че не обичаме да живеем в ограничения. По-добре е да се научиш да се храниш правилно, отколкото да си поставяш забрани – защото те само те тласкат да ги нарушиш. Във времето стигнахме до гладуване два пъти годишно – не екстремно, а осъзнато. Минали сме през веганство, вегетарианство, суровоядство. Единственото, което не спряхме, беше сексът – и той си е вид спорт", споделя певицата.

"Правим програма, наречена „Коловада". Има период с хума – четири дни дълбоко клетъчно прочистване. Това прочиства чревния тракт – най-важният орган за имунната система. Когато усвояването на храната е добро, тялото започва да функционира правилно. Правим тази програма вече девет години", споделя Камелия.

За новите песни и очакванията на феновете, попфолк звездата разкри, че е преминала през тежък период в професионален план, паралелно докато се е борела да стане майка.

"Имах един много тежък период, в който аз се лутах, да търся песни, да търся текстове, не намирах себе си. Бях изгубила като инерция. Отделно си вървеше фокусът за това да ставам да стана майка, разочарования чисто лични женски падания, ставания, както и хормонални терапии, които объркват психиката на жената, визията и всичко. Беше много трудно, докато в един момент не попаднах на едно предложение за дует, което направихме с Гъмзата, песента "Дразни ме".

"Дължна съм на моите почитатели и съм подготвила много неща. Подготвям албум. Имам сигурно над 15-18 песни", сподели тя.

Относно започната книга от Камелия, певицата сподели, че продължава да я пише.

"Дошло е време както за албум, така и за книга. Много държа книгата да бъде наистина Камелия, да се сподели с моя си път, с моите си трудности от детството, с моите си страхове, с моите несигурности, с моите травми, с абсолютно всичко това, което съм, за да стана това което съм", сподели музикалната изпълнителка, като сподели, че албума и книгата са и двата приоритета.

"Провокирам се определено. Обичам, аз съм човек който обича да провокира, да споделя, да разговаря, да помогне с нещо, ако може. Преди много много държах да съм ексцентрична, защото така проявявах себе си", разкри тя.

"Завършила съм обувния техникум и съм моделиер на обувки по принцип. Целият тоя ексцентризъм си е в мен. И в дрехите, и в поведението, и в обувките, и в отношенията понякога съм склонна да бъда такава. Все още държа на токчета, харесвам се и въздействам, но в ежедневието съм с маратонки. Вкъщи съм си по чехли, покрай децата, няма как. Аз като се възкача на 20 см., те съвсем стават мънички. Не мога да се наведа да ги стигна. Ролята на родител е съвсем различна от тази на артист и отговорностите са други", пошегува се тя.

Някой като ме нарани - "режа клона", категорична е Камелия.

На въпрос кога е осъзнала, че Цветин е нейния спътник тя отговори така:

"Аз се влюбих в него от раз. От първата среща на двата ни погледа. А не знаех, че това е човека, но се влюбих толкова чисто и невинно, по-детски. Толкова искрено, че изгорях. Приключваше една дълга 8-годишна връзка. Осъзнах, че любовта между мен и човека просто си е тръгнала и на сила нещата не се получават. Но когато срещнах неговите очи просто пропаднах в любов. Изпаднах в тази любов. То е нещо, което аз не знам как дори да го опиша. Неговият и моят поглед се срещнаха и се случи нещо, което толкова ме разтресе. Усетих го все едно намерих другата частица от себе си", споделя попфолк певицата и казва, че такава връзка се изгражда с много честност и откритост и с много разговори.

"Цветин винаги казва: "Жената трябва да я изслушаш Тя има нужда да бъде изслушана, Има нужда да си тропнеш понякога с твърдост. Не на масата да биеш, но с твърдост. Мъжкото не е в мускула и в татуса. Мъжкото е в поведението", посочва тя.

"На моите участия пея предимно на млади хора и винаги им казвам, че всеки има мечти. Понякога те наистина изглеждат далечни, недостижими, нереалистични и си казваш: "Аз не няма да мога да успея до там." Но те се сбъдват и се реализират, само ако не се откажеш. Няма значение колко боли, а то боли понякога. Няма значение колко страдаш, а то се страда. Всичко е много индивидуално и някой може да ти каже: "Абе престани да мечтаеш това не е за теб." Не! Докато усещаш това желание за тази мечта - вървѝ Аз разбрах, че вървейки по един път, се отваря втори път, трети път. Докара ме до целта", казва Камелия.

"Хора, млади, стари, не толкова стари, не толкова млади - мечтайте, дерзайте, вървете и не се отказвайте", призова тя.

"За Касия - Цветин много държеше първата буква от имената на децата да е на моето име. Аз нямам такива сантименти и някак си не го усещах. Мисля че за нея малко по-трудно избрахме име, но в крайна сметка и двамата го одобрихме това име. Името на Баян си е изцяло избор на Цветин. Той беше провокиран от един сериал, който се излъчваше в този период. Оказа се че е прабългарско име с история. А Касия беше наш общ избор с повечко от моя страна", споделя изпълнителката.

Според нея наистина се случва това, което си пожелава човек. "Много е отговорно, защото ти дали си готов да носиш този дар. Много често съм забелязала хора, които печелят от тотото се разоряват най-бързо. Най-бързо харчат парите си. Те не ги оценяват".

"Вкъщи денонощно се пее. От Адел до Бритни Спирс. Касия много е музикална. Много добре действа музиката на децата. Виждам, че средата ако е позитивна, усмихната, музикална, добронамерена, децата са супер", казва Камелия.

"Когато някой ти каже: "Айде бе деца нямате ли да имате, какво се баите толкова Айде вие остаряхте." Аз съм имала периоди, в които съм била и след аборт, била съм на стимулации. Когато водих предаването "Споделено с Камелия" ми беше първата стимулация няма да забравя и се криех в тоалетната и не смея да се пробода. И казвам, че не мога, исках да се откажа. Тогава Цветин ми каза: "Дай ще ще ти я бия първата инжекция." Да, сега го разказвам със смях, но тогава аз плачех. Това са хормони, които те бъгват в различна посока. Емоционалното ти състояние е различно, физическото ти състояние се променя. Може да някой път да задържиш вода. Имах 12 инвитро процедури. Отделно имах си стимулации, трансфери. И когато стигнах до такъв край, отидох при една микробиоложка и тя ми каза: "Хубаво, ти си здрав човек, но имаш нещо бъгнато в тебе имаш нещо натоварено тялото ти се бори с нещо. Задължително трябва да почнеш да чистиш това тяло", сподели певицата.

"Раждането е преживяване, което дори да си чел, дори да си гледал, да си чул, някак си докато човек сам не го премине, не може да го осъзнае да го осмисли да го усети. То всъщност това е животът. Той е и в болката, в трудността и в страданието, както и в радостта и насладата. Не можеш да кажеш: "Ама защо точно на мен?", категорична е тя.

"Аз си избрах едно нормално момче, с което си изградихме нашата си фирма. Ние сме си една бойна единица. Денонощно сме заедно. Имам си психолог, персонален готвач, съпруг и баща на децата си. Имам си всичко. Той е мотиватор и критик. Обективен е. Никога не ми е спестил нищо", заяви Камелия.

И посъветва младите момичета:

"Ако в момента не сте в ситуация да имате приятел или дългосрочен партньор или човек, който да сте посочили, че ще е бащата на детето ви, замразете материал".

"Ние живеем в това време и възможностите са такива предлагат такива възможности и се помагат. Има поне две-три българчета родени чрез сурогатното майчинство, за които аз съм помогнала. То не е нито противопоказно, нито противобожно. Просто една жена помага на друга жена да стане майка. Това не е лошо", категорична е певицата.

"Родилки много, майки малко", е фраза на Цветин Той ми казва: "Ти каква искаш да бъдеш?" Отговарям майка Ами ще бъдеш майка щом искаш. Ще намериш начин. Той винаги ми е бил подкрепа. Ние живеем в по-добро време. Виждам, че младите са доста по-отворени. Има хора, които живеят в съвремието, разбират реалността, живеят в момента. Имаме млади, интелигентни хора в България Неслучайно се събраха толкова много хора (б.р. на протестите), защото години наред лъгани, надежди ограбени, мечти унищожени - писва", каза тя.

Певицата сподели, че има една единствена татуировка.

"Четох една книга и се провокирах. Всъщност осъзнах, че той Бог е в нас. Няма къде да го търсим на друго място. Няма къде да обикалям крайна точка на земното кълбо, за да го намеря. Бог е в нас. И ако ти си достатъчно смел в това да се себеизразиш и да се себесътвориш, ти ще си добре с живота си и Бог ще ти е приятел. А всичко друго са ни страхове и ограничения. Когато ти е посят страх, ти спираш и своето развитие Ти започваш да вярваш на някой друг, но не и на себе си. Ти започваш да се съмняваш в себе си. а не в другия и всичко започва да се обърква", твърди Камелия.

На 22 септември 2025 г. певицата обяви, че е станала майка за втори път. Заедно с партньора ѝ Цветин посрещнаха дъщеричка на име Касия.

Първородният ѝ син Баян се роди през 2023 г. Камелия разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Самата тя дълги години се бори с репродуктивни проблеми и е разказвала, че не може да износи бебе. Призна, че синът им е роден от сурогатна майка, което е последната надежда на хиляди семейства като тях, минали през болката и страданието да не успеят с асистирана репродукция.