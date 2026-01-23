Бруклин Бекъм обмисля да напише книга за драмите в семейството си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бруклин Бекъм не взривява прочутото си семейство без причина. Той се позиционира финансово, стратегически и за първи път изцяло по свои правила.

Изявлението му в поредица от сторита в инстаграм с обвинение към родителите си Дейвид и Виктория Бекъм, че контролират разказа за живота му и подкопават брака му с Никола Пелц, беше възприето като последен пирон в ковчега.

Но според хора от обкръжението му това тълкуване напълно пропуска същината, пише "Дейли мейл".

„Ако хората мислят, че това е краят, всъщност е началото", казва източник близък до 26-годишния син на Бекъм пред изданието.

Всъщност Бруклин има литературен агент от няколко години. Той многократно е получавал оферти за писане на готварски книги, фотографски проекти и лъскави лайфстайл издания, а още по-настойчиво предложения да разкаже собствената си история.

„Винаги е казвал, че не го интересува", казва източникът.

През последните месеци със задълбочаването на напрежението и спекулациите, Бруклин тихо се е върнал към идеята за книга след дълги разговори с Никола и нейното семейство, разказва източникът.

„За първи път той сериозно обмисля да разкаже своята версия, за да изчисти нещата. Писнало му е другите да я пренаписват вместо него", казва още близкият до семейството.

Ключовото, според запознати, е че Бекъмови прекрасно осъзнават какво е заложено.

Времето не може да бъде пренебрегнато. В издателските среди във Великобритания се е наложил моделът "принц Хари".

Мемоарите му „Spare", издадени от Penguin Random House, не просто разтърсиха кралското семейство, а пренаписаха правилата на звездното книгоиздаване. Книгата продаде над 467 000 копия през първата си седмица във Великобритания и стана най-бързо продаваното нехудожествено заглавие в историята. Бруклин е взел това под внимание.

„Видя е колко добре се продаде книгата на Хари и иска да работи със същия издател по подобна идея - да разкаже истината за семейството си", разказва източникът.

Драматичният разрив между Бруклин и семейството му стана след като месеци наред се въртяха спекулации, че има проблем в отношенията с родителите му. Слуховете за разрив се засилиха миналата година, след като излезе информация, че той и съпругата му Никола не се разбират с неговите родители.

По това време източници твърдяха, че ситуацията не е непоправима. През пролетта на 2025 г. Бруклин публично написа, че винаги ще избере Никола пред своето семейство. Това беше разчетено като ранен сигнал за публичния разрив на семейството, който се случва в момента.