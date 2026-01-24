Опра Уинфри: Не мога да спра инжекциите за отслабване

Известната водеща Опра Уинфри разкри, че е била разтреперана, когато за първи път преди две години признала през списание People, че приема медикамент за отслабване GLP-1.

„Знаех, че признанието, че съм на лекарства, ще бъде огромно събитие", казва Уинфри в новия брой на списанието и добавя, че е очаквала много негативни реакции.

Това, което обаче не е очаквала, е че само няколко месеца по-късно самата тя ще започне да се съмнява. По-малко от шест месеца след като започва инжекциите с GLP-1, Уинфри решава рязко да спре техния прием на 70-ия си рожден ден през януари 2024 г.

„Опитах се да го надвия, да стана по-силна от него", признава тя. След цял живот борба с теглото си, Опра решава да се довери на новите лекарства през юли 2023 г., докато снима предаване за затлъстяването с експерти.

„Разбрах, че преяждането не причинява затлъстяване. Затлъстяването причинява преяждане. И това е най-освобождаващото и разтърсващо нещо, което съм осъзнавала като възрастен човек", казва тя.

Въпреки това не успява да се отърси от желанието да докаже, че може да задържи килограмите без помощ. Тя спира инжекциите и започва здравословно хранене и тренировки.

В рамките на 12 месеца без инжекциите тя качва 9 килограма. Така стига до следния извод: „Това ще бъде нещо за цял живот. Приемам лекарства за високо кръвно и ако ги спра, кръвното ми ще се вдигне. Същото важи и за инжекциите за отслабване. Доказах си, че имам нужда от тях."

Уинфри твърди, че без GLP-1 инжекциите тялото ѝ постоянно се опитва да се върне към теглото, което организмът поддържа според генетиката и средата. За Опра това са 96 килограма, при които тя се чувства преддиабетна и с висок холестерол.

GLP-1 инжекциите, които тя обикновено си поставя веднъж седмично, са ѝ повлияли толкова силно, че тя плаща от собствения си джоб лечението на няколко свои познати, които не могат да си го позволят.

„Ако във вашето семейство има затлъстяване, искам хората да знаят, че това не е ваша вина", заявява Уинфри и добавя, че хората трябва да спрат да обвиняват другите за теглото им.

"Вече не се срамувам, че имам нужда от помощ в борбата си със затлъстяването", казва водещата.