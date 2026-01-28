"Хиперсъзнание" влиза в капсула на времето в библиотеката на US Конгреса

Според редакторите на Marquis Who's Who книгата, издадена от КК "Труд" е с научна точност и е много полезна за промяна на подсъзнателни програми

Името на бестселъра "Хиперсъзнание" ще бъде изписано в капсула на времето в библиотеката на US Конгреса благодарение на съавтора на книгата - психолога Моника Балаян, и включването в световноизвестния справочник Marquis Who's Who за 2025 г.

Тя бе поканена на интервю от екипа след като спечели приза Best Innovation Award на организацията International Invention Awards за най-добра иновация в областта на психологията.

При подбора на специалистите, които да бъдат включени в годишното издание на Marquis Who's Who се вземат фактори като позиция, забележителни постижения, заслуги и известност в дадена сфера и др. Желанието на някой да попадне там не е достатъчно основание. Високите доходи, социалното положение или желанието да се купуват броевете също не са сред критериите. Ето как през 2005 г. "Ню Йорк таймс" описва процеса: "Редакционен екип от 70 души, включително 12 изследователи, решава кой е забележителен и кой не".

Нещо повече, от изданието подчертават, че критериите за подбор на личностите са строги, както и че биографичните данни подлежат на проверка от редакторите, за да се потвърди, че изискванията са изпълнени.

Първият брой на изданието излиза през 1899 г., след което дейността се разраства и започва да проследява живота на най-успешните личности и иноватори в различни сфери. В продължение на 127 г. броевете са достоверен източник на информация за библиотеки, архиви, университети, държавни институции, медии, юридически кантори, застрахователни компании, търговски фирми и др.

"Да мога да чета за живота на тези хора, които са преминали през толкова много..., това е толкова необикновено - казва за изданието милиардерът Уорън Бъфет. - Уроците, обезкуражаванията, с които са се сблъскали, всичко, свързано с тях." Библиотеката на американския конгрес СНИМКА: ГЕТИ

Моника Балаян е одобрена от изданието като основоположник на смехотерапията у нас, която преподава вече 17 г. и иновативните методи за работа с подсъзнанието. Самата тя е член на Американската асоциация по психология, на Международната асоциация по приложна психология, Европейското дружество на учителите от гимназията и Кралското дружество на изкуствата в Лондон. Неотдавна бе удостоена със званието "почетен професор" по психология от Световната асоциация за сценични изкуства. Участва като лектор на семинари про боно за онкоболни, помага на деца и семейства в неравностойно положение.

Заедно с журналиста от "24 часа - 168 истории" и "Космос" Петя Минкова тя е автор на бестселъра "Хиперсъзнание", претърпял 4 тиража от април 2024 г. досега.

По време на интервюто специалистите от Marquis Who's Who са обсъдили с нея връзката между смехотерапията и изкачването на България от 144-о на 81-о място в Доклада на ООН за щастието. Сред критериите са БВП на глава от населението, социална подкрепа, продължителност на живота, свобода на избора, склонност към щедрост, възприятие за корупция. Любопитното е, че сами по себе си икономическите фактори не могат да обяснят този феномен, тъй като Румъния и Полша имат по-силни икономики, но ръстът им в класацията за щастие е доста по-скромен. Тоест при най-бедната страна в ЕС - България, има някакви други специфични особености. Моника Балаян СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Една от тях би могла да е промяната в начина, по който хората се отнасят към себе си и живота си", усмихва се Моника Балаян.

"От редакцията ме попитаха какво смятам, че е най-голямото ми постижение и отговорът ми бе, че това не са наградите и цифрите, а, че създадох иновативни инструменти, които дават бързи резултати при хиляди хора", споделя Моника Балаян.

Интервюто трябвало да е един час, но интересът на редакторите бил такъв, че продължило 2 часа.

"Имах чувството, че знаеха всичко за мен предварително - отбелязва тя. - Обсъдихме методите, които преподавам за корекциите на човешкото поведение и мозъчните функции, подробно описани в книгата "Хиперсъзнание". След всички проучвания те стигнаха до извода, че тя има научна точност и е много полезна и практична за промяна на подсъзнателни програми."

Когато годишното издание на Marquis Who's Who бъде публикувано, един брой се поставя в капсула на времето в най-голямата библиотека в света - тази на американския Конгрес. В биографията на Моника Балаян ще бъдат отразени нейните методи и приноси, сред които е и бестселърът "Хиперсъзнание". "Това е огромна чест - усмихва се тя. - След стотици години хората ще могат да научат кой кой е бил и какъв е бил приносът му за човечеството." Премиерата на “Хиперсъзнание” бе в Националната библиотека в София. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Изглежда, на книгата "Хиперсъзнание" е отредена щастливата съдба да бъде своеобразен мост между поколенията - между миналото и бъдещето.

През миналата година Моника Балаян като експерт в Института за древни ръкописи на Армения я предаде на едно от най-големите хранилища в света - Матенадаран. Там се съхраняват знания от зората на човешката цивилизация, сред които произведения на Евклид, Питагор и др. Моника Балаян официално връчи книгата "Хиперсъзнание" на зам.-директора по научната част на хранилището за древни ръкописи в Армения "Матенадаран" Вахе Торосян. Мащабите му са сравними единствено с тези на библиотеката на Ватикана. СНИМКА: АРХИВ

Така книгата "Хиперсъзнание", издадена от КК "Труд", вече е вписана в историята на човечеството като доказателство, че още през 2025 г. са създадени иновативни практики, с които човек може да препрограмира подсъзнанието си и да промени живота си.