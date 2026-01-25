ТЕСТ: Лесно ли създавате приятелства?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато попаднете в нова среда, вие...

А) Лесно започвате разговори и намирате общ език с хората.

Б) Изчаквате другите да ви заговорят и тогава се отпускате.

В) Срамежливи сте в началото и ви е трудно да завържете разговор с хората.

2. Когато се запознаете с човек, с когото имате общи интереси, вие...

А) Веднага проявявате ентусиазъм и предлагате да поддържате контакт.

Б) Радвате се, но предпочитате естествено да се развият отношенията ви.

В) Оставате резервирани и не бързате да се сближавате.

3. Някой проявява интерес да ви опознае. Вие...

А) Отговаряте открито и с желание.

Б) Любезни сте, но не откликвате веднага.

В) Затворени сте в себе си.

4. Когато трябва да направите първата крачка към създаване на ново приятелство, вие...

А) Правите го без колебание.

Б) Опитвате се въпреки колебанието ви.

В) Избягвате да правите първата крачка.

5. Какво за вас е приятелството?

А) Естествена и важна част от живота.

Б) Ценно, но трудно за изграждане.

В) Нещо, което изисква много усилия и от двете страни.

6. Как бихте описали кръга си от приятели?

А) Голям и разнообразен.

Б) Малък, но стабилен.

В) Много ограничен или почти липсващ.

7. Обикновено новите хора в живота ви...

А) Бързо се отпускат и общуват свободно.

Б) Разговорливи са и споделят, но предпазливо.

В) Отпускат се, когато усетят, че могат да ви имат доверие.

8. Когато попаднете на събитие, където не познавате никого, вие...

А) Бързо си намирате хора, с които да си говорите.

Б) Изчаквате да ви заговорят.

В) Надявате се бързо да приключи, защото не си намирате компания.

9. Обикновено първото впечатление, което оставяте, е...

А) Че сте общителни и отворени.

Б) Топли и мили сте, но по-сдържани.

В) Затворени и трудни за опознаване.

10. Колко време обикновено ви е нужно, за да се почувствате комфортно с нов човек?

А) Веднага се отпускате пред него.

Б) След няколко срещи или разговора.

В) Нужно ви е много време, докато се отпуснете.

11. Обикновено новите запознанства за вас са...

А) Лесни и естествени.

Б) Възможни, но изискват усилие.

В) Трудни и напрягащи.

12. Когато сте сред хора с различен характер от вашия, вие...

А) Лесно намирате общ език.

Б) Общувате, но предпазливо.

В) Трудно се отпускате.

13. Как се променя поведението ви, когато непознат ви заговори и иска да ви опознае?

А) Отворени сте и сте комуникативни.

Б) Общителни сте, но и предпазливи.

В) Затваряте се и се дистанцирате.

14. Когато усетите, че имате потенциал за приятелство с някого, вие...

А) Лесно преминавате от обикновено общуване към близко.

Б) Нуждаете се от време и сигурност, за да се сближите с човека.

В) Изчаквате другият човек да направи крачката.

РЕЗУЛТАТИ

Най-много

отговори “а”:

Вие лесно създавате приятелства. Общителни сте и бързо намирате общ език с хората. За вас сближаването е естествен процес и не изпитвате страх да направите първата крачка да опознаете някого. Новите запознанства ви носят удоволствие и често прерастват в стабилни приятелства.

Най-много

отговори “б”:

Вие не създавате бързо и лесно приятелства. Общувате спокойно и умерено и предпочитате да опознаете хората, преди да се сближите с тях. Когато се чувствате сигурни, изграждате стойностни и устойчиви връзки.

Най-много

отговори “в”:

За вас създаването на приятелства е трудно. По-резервирани сте и се нуждаете от повече време, за да се отпуснете пред нови хора. Често избягвате да направите първата крачка към даден човек и предпочитате дистанция, докато не се почувствате комфортно с него.

7 съвета как да

общувате без

напрежение

1. Бъдете търпеливи към себе си и човека срещу вас.

Не всеки се отпуска бързо и това е напълно нормално.

2. Не се притеснявайте от кратките паузи в разговора.

Те са част от опознаването и са естествени.

3. Проявявайте лек хумор.

Той помага за разчупване на напрежението.

4. Изразявайте се ясно и спокойно.

Това създава усещане за сигурност.

5. Доверявайте се на усещането си.

Ако се чувствате добре в компанията на някого, значи сте на прав път.

6. Не очаквайте веднага да се сближите с човека отсреща.

Приятелството се изгражда стъпка по стъпка.

7. Бъдете последователни в общуването.

Редовният контакт помага връзката да се задълбочи.