Като дете Доли Партън спяла в сламено легло в къща без вода и ток

На 80 г. кънтри легендата няма време да остарее, пусна нова песен и подготвя концерти

Току-що навършила 80 години, иконата на американската кънтри музика Доли Партън пусна нова песен и показа на света, че няма намерение да забавя темпото. А само преди месеци феновете ѝ бяха покрусени от слухове, че певицата е в много тежко здравословно състояние. “Още не съм умряла!”, успокои ги с чувство за хумор Партън в инстаграм.

“И какво от това? Да, ставам на 80, но не се чувствам на толкова. Възрастта е само число. Не се чувствам различно от времето, когато бях на 40”, откровена е звездата в интервю миналия юни.

Наричат я ционалното съкровище на САЩ. Продала е над 100 млн. албума, а състоянието ѝ се изчислява на 650 млн. долара. Въпреки статута си на една от най-големите съвременни изпълнителки неизтощимата Доли споделя, че едва сега набира скорост: “Ако си позволите да остареете, ще го направите. Нямам време да остарея! Нямам време да спирам”.

В навечерието на празника си звездата сподели снимка, на която е с бродирана с флорални мотиви китара, и написа: “Събуждам се с нови мечти всеки ден”. Издаде и нова версия на песента си Light Of A Clear Blue Morning с участието на Лейни Уилсън, Майли Сайръс, Куин Латифа и Реба Макинтайър.

Рок гигантите от “Ю Ту” пък я изненадаха с оригинален подарък - запис на Happy Birthday в изпълнение на гайда. Придружено от торта с надпис: “С любов: Боно”.

Последната ѝ книга “Звезда на шоуто: Моят живот на сцената” излезе в края на миналата година и представя поглед назад към десетилетията на славната ѝ кариера. Но преди светлините на прожекторите, големите шоута и ослепителния външен вид с буйни платиненоруси коси, пищни тоалети и украсени с перли китари, Доли тръгва от нулата. Родена в градче в Тенеси с малко повече от 450 души население,

тя е четвъртото от 12 деца

Семейството живее в подножието на Апалачите в къща без течаща вода, газ и електричество, с легла от слама. Майка ѝ Ави Лий се бори с психическо разстройство, а бащата Робърт Лий Партън е неграмотен и обичал да обръща чашките.

Въпреки бедното детство звездата си спомня: “Израснах в много музикално семейство, всички роднини на майка ми бяха много музикални, така че винаги бях сред хора, които свиреха на инструменти и пееха. Това беше просто част от моето същество. Продължих да го правя, беше естествено.” Качва се на сцената едва на 10 г., а от 7-годишна свири на китара.

Първият ѝ хит в класациите е Dumb Blonde през 1967 г., което води до променящо живота ѝ участие в The Porter Wagoner Show - най-голямото телевизионно предаване за кънтри музика в Америка. “Не се обиждам от глупавите шеги за блондинки, защото знам, че не съм глупава... и също така знам, че не съм блондинка”, казва по-късно кънтри легендата. Според различни източници нейното IQ е над 140.

Още в началото на музикалния си път прави гениален ход - основава собствена продуцентска компания през 1965 г., което означава, че притежава всеки цент, който печели от записите си. Почти половината от състоянието ѝ идва от авторски права, получени от кавъри на нейни песни. Спечелила е милиони от филми, като Джейн Финда е тази, която ѝ предлага първата роля в култовата лента “От 9 до 5”.

Хитът I Will Always Love You е разпродаден в 20 милиона копия, когато Уитни Хюстън го записва през 1992 г. Дори е имала смелостта първо да откаже на Елвис Пресли, който искал да запише песента, но само ако притежава 50% от правата. Оттогава Партън има 21 сертифицирани златни или платинени хита, печели 11 награди “Грами” и десетки други музикални призове. Има две номинации за “Оскар” за най-добра оригинална песен през 1981 и 2006 г.

“Винаги се опитвах да напредвам, да се развивам и да се изразявам музикално колкото е възможно повече във всеки албум, който правех, но все пак да остана вярна на себе си - споделя зрелищната изпълнителка. - Винаги се приемам по-сериозно като автор на песни, отколкото като певица.”

И все пак кариерата ѝ невинаги е била лесна. Тя предизвиква скандал на консервативната кънтри музикална сцена през 70-те години, когато напуска телевизионното шоу Wagoner, за да търси слава в Холивуд. Макар че може да е известна като една от най-великите любовни песни на всички времена, I Will Always Love You всъщност е посветена на Портър Уагънър, след като той ѝ отказва да напусне шоуто. Двамата записват 13 дуетни албума, но никога не са имали връзка. Желанието на изпълнителката за солова кариера води до шумния разрив.

Кънтри легендата си спечелва съвсем нова публика, след като се появява многократно и в хитовото шоу на “Дисни” - “Хана Монтана” като кръстница на Майли Сайръс (както в шоуто, така и в реалния живот). Има слухове, че ако се заснеме биографичен игрален филм за Доли Партън, ролята ще бъде поверена именно на Майли.

Несъмнено 80-ият рожден ден на звездата е белязан ѝ от тъга, тъй като е първият без обичния ѝ съпруг Карл Дийн, който почина миналия март. Двамата бяха женени 59 г. и бяха неразделни. Семейството пазеше грижливо личния си живот от последиците на глобалната слава на Доли. За голямо съжаление на съпрузите, те нямат деца.

“Ако имах деца, щях да си остана вкъщи с тях

Щях да се тревожа до смърт за тях. Но с всичко, което се случва, не бих искала да създавам дете на този свят точно сега! Винаги казвам, че Бог не ми е позволил да имам деца, за да могат всички деца да бъдат мои”, споделя певицата.

През октомври феновете бяха разтревожени, след като сестрата на Доли - Фрида, обяви, че се “моли” за певицата, която малко преди това беше отменила концертите си във Вегас. Това предизвика опасения, че кънтри дивата е в по-лошо здравословно състояние, отколкото феновете първоначално предполагаха.

Доли Партън веднага контрира слуховете, че едва ли не е на смъртно легло. В послание в инстаграм тя написа: “Напоследък всички си мислят, че съм по-болна, отколкото съм, изглеждам ли ви зле? Работя усилено. Както и да е, исках да успокоя всички, които изглеждат наистина загрижени. Оценявам вашите молитви, защото съм човек на вярата. Но искам да знаете, че съм добре. Когато съпругът ми Карл беше много болен, а после, когато почина, не се грижех добре за себе си. Но няма нищо сериозно, трябваше да отменя някои неща, за да си направя няколко процедури тук-там. Но искам да знаете, че не умирам.”

Този септември звездата ще изнесе шест концерта в Лас Вегас. А на Бродуей предстои да бъде поставен мюзикъл, посветен на нейния живот и кариера. Междувременно губернаторът на Тенеси Бил Лий подписа прокламация, в която обявява 19 януари - рождения ден на националния идол, за ден на Доли Партън. Според Лий музиката, талантът и щедростта на певицата са дали отражение не само върху американската култура и история, но и върху целия свят.