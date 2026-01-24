Как Орлин Горанов се озова със зимно яке на 40 градуса

Празнувайте живота всеки ден - съвет от певеца, който е на почивка със съпругата си

На красиво пътешествие се отправи певецът Орлин Горанов със съпругата си Валя. Двамата не издават къде са кацнали след дългия полет, но показаха живописни кадри на море, яхти и синьо небе.

“Решихме с Валя да се отдадем на заслужена почивка. Заклевам се, миналата година беше изключителна работна вихрушка и имах нужда да отдъхна”, пише певецът в профилите си в социалните мрежи.

Полетът е бил много дълъг по думите му, като дори не са разбрали кога е ден, нощ, време за сън или за закуска. Освен това обаче двамата са имали и премеждия с багажа си - за малко да замине за друга държава. Така Орлин Горанов и съпругата му са щели да останат със зимните якета на 40-градусова жега. “Любуваме се на лазурни морета, звездни небеса, местно вино и красиво усамотение. Празнувайте живота всеки ден”, пише певецът.

Като се върне, го очаква и още едно голямо пътешествие. Като подарък за 8 март той ще изнесе концерти в седем града в САЩ. Първо ще е в Атланта на 6 март, после в Сиатъл - на 7-и, в Сан Франциско - на 8-и, в Лас Вегас - на 10-и, ще пее в Райли, Северна Каролина, на 13 март, в Чикаго - на 14-и, а финалът ще е на 15-и в Нейпълс. “Ще се радвам да се видя с българската общност зад океана, да създадем незабравими моменти и да изпеем заедно едни от най-съкровените песни”, казва Горанов.

