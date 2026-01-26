Семейство Бекъм се страхуват, че синът им ще остане гол като пушка, ако се разведе

26-годишният амбициозен готвач Бруклин Бекъм разпали скандал, който може да унищожи и семейната марка

Виктория и Дейвид Бекъм продължават да пазят мълчание по обвиненията на най-големия им син. 26-годишният Бруклин забърка скандал, подобен на този на принц Хари, като обвини семейството си, че се държало лошо със съпругата му.

Амбициозният готвач пусна 6-странично изявление в инстаграм, в което твърди, че известните му родители са се опитвали да разрушат връзката му с актрисата и модел Никола Пелц и дори минаването им под венчило не ги е спряло. Той ги обвини, че са поставили марката “Бекъм” на първо място, докато изграждали своя глобален имидж и бизнес империя, загърбвайки личните потребности.

“През целия ми живот те контролираха разказите в пресата за нашето семейство. Неискрените публикации в социалните мрежи, семейните събития и неавтентичните връзки бяха неразделна част от живота, в който съм роден. Семейната “любов” зависеше от това колко често публикуваш в социалните мрежи или колко бързо зарязваш всичко, за да позираш за семейна снимка за сметка на професионалните ти задължения”, пише Бруклин. Той допълва, че

няма желание да се помири със семейството си,

защото за първи път се застъпва за себе си.

Макар да не отговори пряко на обвиненията му, по време на интервю Дейвид Бекъм каза: “На децата е позволено да правят грешки. Така се учат. На това се опитвам да науча децата си. Понякога трябва да им позволиш да грешат”. Футболната звезда говореше за влиянието на социалните мрежи в живота на хората, но думите му бяха възприети и като коментар за случващото се с първородния му син.

Виктория и Дейвид Бекъм на премиерата на филмът й. СНИМКИ: ГЕТИ

Всъщност Бруклин отправи повече обвинения към майка си, включително че е откраднала първия му танц на сватбата с Никола и толкова непристойно се държала, че той се почувствал неудобно. Заяви също, че макар да е известен моден дизайнер, Виктория Бекъм отказала в последния момент да ушие сватбена рокля на собствената си снаха, което обаче беше опровергано от английски медии. Те разкриха, че булката година по-рано е започнала подготовка и разработка на модел с модната къща “Валентино”, не с тази на свекърва си.

Самата Виктория не е дала дори индиректен сигнал какво мисли за случващото се. Нейни близки обаче твърдят пред английски медии, че е съкрушена и разтревожена за бъдещето на най-големия си син. И тя, и баща му били притеснени, че Бруклин ще остане без нищо, ако в един момент бъде отлъчен от семейството на съпругата си.

Причината е сключване на предбрачно споразумение, по силата на което той ще получи само половината от спечеленото по време на брака. А то вероятно не е много, тъй като и той, и съпругата му все още не успяват да направят големи професионални удари за разлика от родителите си. След неуспешни опити да стане модел и фотограф Бруклин сега се подвизава като онлайн готвач. Често обаче е критикуван за елементарните рецепти, които представя, въпреки че разчита на над 60 помощници и харчи хиляди долари за създаване на всяко видео.

Макар често да се снима във филми и да направи и режисьорски дебют през 2024 г.,

Никола също все още не е голямо име в киното

Медиите много повече пишат за нея като за снаха на Бекъм или като за дъщеря на милиардер, отколкото за професионалните ѝ постижения. 31-годишната красавица е едно от осемте деца на Нелсън Пелц, един от най-влиятелните американски инвеститори.

83-годишният предприемач, който е бивш шофьор на камион, изградил успешен бизнес с доставки, не обича светлината на прожекторите. Предпочита да живее със съпругата си в уединение и така е възпитавал и децата си.

След като обаче дъщеря му свързва живота си с Бруклин, това рязко се променя, тъй като семейство Бекъм е машина за правене на пари чрез публично присъствие. Те имат милиони последователи в социалните мрежи, които редовно захранват с интригуващо съдържание.

Пуснаха и два биографични филма по “Нетфликс”, направени от собствената им продуцентска компания, които допълнително излъскаха имиджа им на семейство, което като много други има някои проблеми, но благодарение на любовта ги разрешава.

“Истината е, че те не са щастливо семейство. Те са търговски продукт, който им е спечелил цяло състояние, но жертвите са били техните деца”, коментира преди Би Би Си Том Бауър, който е автор на биографична книга за фамилията.

Други познавачи на живота им обаче смятат, че Бруклин е разглезен. Първоначално сам се е възползвал от фамилното си име и е тръгнал да публикува в социалните медии, а сега се оплаква от тях и пледира за поверителност на личния си живот.

Прокрадва се теза и че той е подтикнат да прави това от семейството на съпругата си, в което е изключително добре приет. Без да се налага да флиртува с медиите, неговият тъст Нелсън Пелц е натрупал състояние от 1,7 млрд. долара, докато това на родителите му е около 500 млн. долара. А и жена му Никола признава в интервю, че много обича да гледа как баща ѝ дава съвети на Бруклин за неговите бизнес начинания, сред които е производството на лютив сос.

Макар семейство Бекъм да са невероятно талантливи в контролирането на собствения си публичен образ, със сигурност разривът ще причини болка както лично, така и професионално, смята пиар експертът по кризи Лорън Бийчинг. Някои анализатори сравняват скандала с този, който забърка принц Хари със семейството си, след като също като Бруклин напусна родната Англия и заживя със съпругата си в САЩ, сипейки периодично обвинения към роднините си.

Феновете на Виктория я върнаха на върха на музикална класация

Виктория Бекъм получи невероятна подкрепа в родната Англия след обвиненията на сина си. Нейни фенове организираха акция да върнат бившата певица от “Спайс гърлс” на върха на музикалните класации. Те призоваха почитателите ѝ да слушат и изтеглят нейното парче Not Such an Innocent Girl.

Това е дебютният сингъл, който тя пуска през 2001 г., след като популярната момичешка банда се разпада. И макар славата на “Спайс гърлс” по това време да е много голяма, парчето не става номер едно, защото е засенчено от песен на Кайли Миноуг.

Сега обаче то успя да стигне на върха на музикални класации в Англия и Ирландия благодарение на акцията на съпричастност към Виктория. “Нищо не говори за британската култура така, както колективното решение да се изпрати Пош на върха на класациите”, пишат организаторите на акцията.

През годините бившата певица си изгради образ на много силна личност, след като издържа стоически промени във футболната кариера на съпруга си по света и твърдения за негови изневери. Успоредно с това тя успя да изгради своя модна марка и да отгледа четири деца.