Стихове и фигурно пързаляне в грандиозен спектакъл, посветен на Христо Фотев

“Кораб в сърцето” - така се казва първият спектакъл у нас, който обединява на една сцена фигурното пързаляне и театъра. Той е посветен на големия поет Христо Фотев.

Докато актьори рецитират едни от най-забележителните му стихове, световни звезди на фигурното пързаляне ще направят емоционален спектакъл.

Койна Русева, Петър Дочев, Константин Еленков, Леарт Докле, Боряна Братоева, Ненчо Костов, Георги Гоцин, Димитър Николов, Стефан Саръиванов и Симо Алексиев са актьорите, които ще излязат на сцената.

А от другата страна - на леда, ще бъде 11-кратната шампионка на България, носителка на европейска купа, финалистка на олимпийски игри Александра Фейгин. От Естония ще гостува и Валдис Минталс – премиер-солист на Лондонския балет на лед. Шампионът на Испания Марко Зандрон, който е и финалист на олимпийските игри, също ще пристигне в България за спектакъла. Ще участват още Кристина Григорова – 11-кратна републиканска вицешампионка, националният ни отбор по фигурно пързаляне и Александра Илина, която ще покаже въздушна акробатика.

Грандиозният спектакъл е дело на творческия дует Диана Добрева (режисьор) и Александър Секулов (драматург). Двамата от години работят заедно и създават едни от най-успешните и мащабни театрални представления, които печелят награди у нас и в чужбина.

Хореограф на спектакъла “Кораб в сърцето” е състезателката по фигурно пързаляне Ина Лутай. Тя и естонският фигурист Юрий Куракин станаха вицешампиони на България през 2006 г. Александра Фейгин

Първата премиера ще бъде на 16 март в Държавната опера в Бургас - града, където Христо Фотев израства. Поетът е роден на 25 март 1934 г. в Истанбул, но шест години по-късно семейството му се премества в Бургас в коджакафалийската махала – махалата на бежанците. Морето става “централен философско-поетичен символ” и изиграва ключова роля при изграждането на творчеството му. Наричат Христо Фотев най-изящния български поет и майстор на най-нежната любовна лирика. Стихотворението му “Колко си хубава...” е един от безспорните шедьоври на българската любовна лирика. Сред най-известните му стихове са и “Морето!...”, “ Бях на самия връх...”, “Измислица ли е морето?”. Христо Фотев е една от емблемите на Бургас.

“Кораб в сърцето” ще бъде представен на още две дати - на 4 април в зала 1 на НДК и на 13 май в Античния театър на Пловдив.

