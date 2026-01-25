Лена позна “най-хубавото и най-лошото у човека”, бе премиер в сянка, но избра нов терен

След политическото пенсиониране на Кирил Петков тя постепенно се отдръпна и стана все по-мълчалива около Асен Василев

Българската политика не търпи умните, образовани, независими жени.

Това е констатацията на Лена Бориславова, която реши да не бъде в следващите депутатски листи на ПП-ДБ.

Тези 4 години ме научиха на много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа и ме направиха по-силна и надявам се, по-мъдра. Възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.

Това написа Бориславова във фейсбук и само открехна вратата за любопитните - вече работела по два нови проекта, с “които ще се изправи по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас”.

Дали кометата на Лена, която блестя 4 години на политическия небосклон, залязва, или звездата ѝ отново ще изгрее, предстои да видим. Малко преди нея в политическа пенсия се озова бившият съпредседател на “Промяната” Кирил Петков, чийто шеф на кабинета като премиер бе младата юристка. А и тя бе човекът, който бе най-близо до него и най-високо в “Продължаваме промяната”, когато той бе на върха в партията и изпълнителната власт. Дори по онова време на Лена приписваха всички важни решения - от координация на спецслужбите до координация на депутатите по писането на законопроектите.

Затова и Петков посъветва във фейсбук хората да я следват и я определи като “една от най-силните личности, които познавам”. Тя със сигурност “ще остане важен двигател за промяната в България”, но някои неща не могат да се направят от парламентарните скамейки, добави бившият лидер на ПП.

Именно с Кирил Петков е най-силно свързан пътят ѝ в политиката,

а отношенията им родиха всякакви жълти сюжети и пикантни публикации. Най-горещо коментирани бяха кадри от стълбището на квартира, която Лена отключва, а Петков я следва, подпирайки се на парапета (по неговите обяснения). В разгара точно на този скандал тя показа в парламента годежния пръстен с Мирослав Иванов, а отношенията с лидера описа като “служебни и приятелски в рамките на ПП”.

Когато човек влиза в политиката, знае, че “ще плати цена”, коментира брюнетката с диплома от “Харвард”. Няколко политически сезона по-късно тя и Мирослав отглеждат дъщеричката си, а близките хора на Кирил Петков полека отстъпват от първите редици на “Промяната”. Самият той подаде оставка миналото лято заради скандалите около ПП в София, довели до ареста на зам.-кмета Никола Барбутов и напускането от партията на районните кметове на “Люлин” и “Младост”. Петков пое отговорност за кадровите решения. Общински съветник пък разказа, че като отговорник за София от Изпълнителния съвет на ПП Бориславова ходела на оперативките им и държала връзката с Барбутов. Кметът на “Люлин” Георги Тодоров дори издаде, че Петков искал от него да назначи съпруга ѝ Мирослав за зам.-кмет на района.

С оставката на Петков се сложи край на съпредседателството в партията, а лидер остана само Асен Василев. Отсъствието на Лена от конгреса беше знаково и основна тема за коментари в кулоарите на форума. Ден по-късно тя да пусна във фейсбук снимка с обяснение: била на среща на жените от АЛДЕ - партията на европейските либерали, в която ПП членува. Не влезе в тясното ръководство на партията, но знак, че няма да се откажат напълно от “Промяната”, тя и Петков дадоха с това, че са все пак членове на Националния съвет.

Поне видимо напрежение между Бориславова и Василев няма. Но депутати разкриват, че

лидерът се е еманципирал от юристката

Няколко нейни предложения били отхвърлени и после Лена постепенно се дистанцира от партийната работа. В последните месеци не бе особено активна и в парламента, където иначе ръководеше екипите по законодателни предложения и бе острие на ПП-ДБ срещу властта.

За своите 36 години Бориславова направи зашеметяваща кариера. Завършила право в Софийския университет и специализирала в “Харвард”, тя е една от трите българки в престижния списък на “Форбс” за най-успешни млади предприемачи в света за 2018 г.

В политиката влиза от адвокатската кантора “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”. Но там е сред най-младите и се интересува от конкурентно право, банково и финансово, търговско право, защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари.

По собствените ѝ признания обаче винаги е искала политическа кариера. Първо пробва в “Да, България” (там Петков бе учредител преди години), но в дълбокото скочи с “Продължаваме промяната”. В началото бе третият най-важен човек в ПП след Петков и Василев, но името ѝ често изплуваше в не един вътрешнопартиен раздор. Младата юристка кадруваше смело, опитваше да влияе върху всяко решение и всичко важно да минава през нея.

Докато ПП беше във властта, се бе превърнала почти в премиер в сянка. Като началник на кабинета на министър-председателя и говорител на правителството

Лена е управлявала наравно с Петков

и е била равностоен участник във всичките му разговори. И нерядко е вземала финалното решение, разказваха служители на МС. Приписват ѝ дори гафовете на Петков като например призива му във фейсбук всички да дарим по една заплата за оръжия за Украйна. Както и че е издала финалното разпореждане за изгонване на 70-те руски дипломати. Според политическите интриганти е част от най-тесния кръг, взел решението за ареста на Бойко Борисов, който бе обявен за незаконен от съда.

Беше супервайзър на законодателните промени на управляващото мнозинство по това време, някои от които после трябваше да бъдат прецизирани. Шефката на парламента тогава Ива Митева дори я обвини, че заради неин текст Конституционният съд обяви за противоконституционен избора на Станислав Тодоров за нов шеф на КЕВР.

Присъщият на Лена контрол фрийк засегна и партньорите и се стигна до напрежение с правосъдния министър Надежда Йорданова на тема антикорупционно законодателство. След това от ДБ не я искаха в общите си листи с ПП, споменавайки, че не им трябва “парапетна” кампания. В крайна сметка бе втора в софийския 24-и МИР след Христо Иванов и влезе в НС, но отказа мандата.

Но пък сега, когато обяви оттегляне, под обща тяхна снимка във фейсбук Ивайло Мирчев уверява, че отсъствието на Лена от политиката “ще е загуба за демократичната общност”. А Елисавета Белобрадова се шегува, че няма как “две адски проклети жени да се разбират”, но я нарича “железен човек, страшен и безстрашен”, когото уважава.

Това не е първият път, в който Бориславова се отказва от листите. През 2023 г. напусна 49-ото НС веднага след избирането си за депутат. Официално - за да работи за местните избори, но бързо се разбра, че е бременна. И пак имаше юридически гаф, защото подаде заявлението си до ЦИК при вече публикуван в “Държавен вестник” списък на новите депутати и се наложи първо да се закълне, после да подаде оставка. През това време успя да се включи в преговорния екип с ГЕРБ по законодателните приоритети на кабинета на сглобката. Всъщност и

“сглобка” дойде точно от Лена

- от неин есемес, изпратен до Десислава Атанасова, който ГЕРБ огласи.

Завърна се като депутат в настоящото 51-о НС. Отказа се от имунитета заради обвинения по казуса “Корал” - че внесла неистински документи за освобождането на Петков от управата на гражданското сдружение, за да стане служебен министър на икономиката. Съдът я оправда през ноември. Темида я вика по още два казуса - за договор за правна помощ на бившата ѝ адвокатска кантора с ББР, когато принципал на банката е Петков като министър, и за изтекъл секретен документ по “Турски поток”.

Миналия юни Бориславова се похвали, че е осъдила Слави Трифонов на първа инстанция за “Песента за Лена”. Парчето с груб текст на “Ку-ку бенд” се появи в мрежата след шумния разрив между някогашните партньори и разпада на кабинета “Петков” - един от грозните удари по физически крехката Лена през кратката ѝ (засега), но бурна политическа кариера.