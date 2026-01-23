ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров: От името на всички симпатизанти на БСП за...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22152138 www.24chasa.bg

Прекратиха разследването срещу Хулио Иглесиас за сексуално насилие

2180
Хулио Иглесиас КАДЪР: Екс/@diletant_media

Испанските прокурори отхвърлиха жалбата за сексуално посегателство, предявена срещу легендарният певец Хулио Иглесиас, съобщи BBC. Разследването е прекратено, след като бе постановено, че испанските съдилища нямат юрисдикция и следователно не са компетентни да разследват престъпления, извършени в чужбина, с участието на жалбоподатели, които не са испански граждани или жители и които никога не са пътували до Испания със звездата.

Две бивши служителки твърдяха, че 82-годишната испанска суперзвезда е „нормализирала малтретирането" в принудителна, заплашителна и насилствена среда, докато са работили в имотите му на Бахамите и в Доминиканската република през 2021 г.

Иглесиас категорично отрече обвиненията, които бяха съобщени за първи път миналата седмица.

Хулио Иглесиас КАДЪР: Екс/@diletant_media

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния