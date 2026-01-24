Никола Пелц с ултиматум към Бруклин след танца на Виктория: Или аз, или тя

Никола Пелц е поставила ултиматум на Бруклин Бекъм: „Или аз, или тя, не можеш да имаш и двете", след като се е почувствала засенчена от майка му Виктория Бекъм на сватбата им.

Виктория изглеждаше потисната при първата си поява в петък, след като синът й публикува остра декларация, в която я обвинява, че е съсипала сватбата му.

Той обвини майка си, че е откраднала първия му танц с жена му и каза, че тя е танцувала неуместно, което е накарало жена му да напусне сватбата в сълзи.

DJ Fat Tony, приятел на Бруклин, по-късно потвърди пред "Дейли мейл", че Никола и семейството й си тръгнали от сватбата.

Иконом твърди, че Никола е усетила това като "последната капка" след кавгите преди сватбата.

"След сватбата Никола беше категорична към Бруклин - трябва да избереш мен или майка си. Tя не беше склонна да отстъпи. За съжаление, Бруклин не беше в състояние да защити майка си и да обясни на Никола, че тя е реагирала прекалено остро. След скандала по време на танца, тя каза на Бруклин по отношение на Дейвид и Виктория: „Не искам да съм около тях и ти трябва да вземеш решение: аз или тя". Тя му постави ултиматум и в тази ситуация той беше безсилен да направи нещо друго, освен да избере жена си", казва икономът пред The Sun.

В публикацията се твърди още, че Никола е била категорична казала, че "няма да отговори" на нито една от поканите на Дейвид и Виктория.

Въпреки че Бруклин се е опитал да всее разум на Никола, тя не отстъпила.

Синът на Виктория Бекъм заяви в експлозивно изявление в понеделник, че Виктория е "откраднала" първия му танц с жена му и е танцувала много неподходящо, което го е унижило.

31-годишната Никола била съкрушена от триминутния танц на любовна песен, изпълнена на сцената от латиноартиста Марк Антъни и напуснала залата, обляна в сълзи.