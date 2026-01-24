Роби Уилямс изпревари „Бийтълс” по брой албуми, оглавили британската класация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поп певецът Роби Уилямс стана изпълнителят с най-много албуми, достигали до първо място в британската класация, като успя да изпревари легендарната група „Бийтълс" с успеха на последната си продукция Britpop, предаде АФП, цитирайки официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

„Той е единственият!" (He's the one!), казаха от компанията, като направиха препратка към известната песен „Тя е единствената" (She's the One) на бившия лидер на момчешката банда Take That.

От успеха на първия си солов албум Life Thru A Lens, излязъл през 1997 г., Роби Уилямс има 16 тави начело на класацията и е продал около 20 милиона копия във Великобритания, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Последният, озаглавен Britpop, излезе на 16 януари, а Роби Уилямс го описа като „албума, който е искал да напише и издаде, след като напуснах Take That през 1995 г.".

Това е първият студиен албум на изпълнителя от 2019 г. насам със запомнящи се мелодии, като се редуват енергични поп рок парчета и романтични балади, отбелязва АФП.

„Поздравления, Роби!", коментира Мартин Талбът, генерален директор на Official Charts - компания, която следи продажбите и съставя чартовете. „Дори и 16-годишният младеж от Стоук он Трент, който беше сигурен в себе си, никога не би повярвал, че това е възможно, когато се присъедини към Take That през 1990 г. И все пак, ето го на върха на света - артистът с най-много продадени албуми във Великобритания за всички времена", добави той.

Освен „Бийтълс" (с 15 албума, застанали на върха), Роби Уилямс изпревари „Ролинг стоунс" (с 14 албума), Тейлър Суифт (с 14 албума) и Елвис Пресли (с 13 албума) в тази класация.

Сред шестнадесетте албума на Уилямс, които са оглавявали класациите, три са компилации, а един – Better Man, излязъл през 2025 г., е саундтрак към едноименния филм, вдъхновен от живота на певеца, пресъздаден от шимпанзе, отбелязва АФП.

Само един от студийните му албуми не е достигнал първото място - Reality Killed The Video Star, издаден през 2009 г. Той успя да се изкатери до второ място в британския чарт.

За 35-годишната си кариера Роби Уилямс е продал над 80 милиона албума в целия свят, припомня АФП.

В края на септември м.г. поп певецът имаше концерт и на стадион „Васил Левски" в София, в рамките на световното си турне Robbie Williams Live 2025.