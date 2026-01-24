ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши Канада с 100% мита заради евентуална...

Джамала прогони злото в софийското село Долни Богров (Видео, снимки)

Георги Кюрпанов-Генк

Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В събота, 24 януари 2026 г., софийското село Долни Богров се превърна в сцена на традиционния празник „Джамала", който събра жители и гости от региона. След представянето си в Перник, обичаят беше показан и пред местната публика, която имаше възможност да изживее ритуала отблизо.

С шумни хлопки, маски и ритуални действия участниците символично прогониха злото и нарекоха за здраве и берекет. Програмата започна в 15.30 ч. и предложи богато съдържание и редица изненади, които създадоха празнична атмосфера и силни емоции сред присъстващите.

Събитието се превърна в истински празник за селото и още веднъж показа силата и живата традиция на зимните маскарадни игри в България.

Джамала прогони злото в софийското село Долни Богров
Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

