Антоанет Пепе има непоносимост към някои болкоуспокояващи

Антоанет Пепе разказа, че има непоносимост към някои болкоуспокояващи.
Инфлуенсърката разказа в инстаграм профила си, че е в болницата, за да бъде тествана при алерголог. Тя сподели, че й предстои интервенция и трябва да разбере дали може да пие болкоуспокояващи.
"Като по-млада развих алергия. Като живеех в Англия за всяко нещо ни даваха парацетамол и нещо се случи, обринах се, бях в болница 10 дни", сподели тя.
По-късно Пепе разясни, че има непоносимост и й е предписано болкоуспокояващо, което е с рецепта.