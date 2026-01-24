ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антоанет Пепе има непоносимост към някои болкоуспокояващи

2016
Антоанет Пепе СНИМКА: Инстаграм/antoinettepepe

Антоанет Пепе разказа, че има непоносимост към някои болкоуспокояващи. 

Инфлуенсърката разказа в инстаграм профила си, че е в болницата, за да бъде тествана при алерголог. Тя сподели, че й предстои интервенция и трябва да разбере дали може да пие болкоуспокояващи. 

"Като по-млада развих алергия. Като живеех в Англия за всяко нещо ни даваха парацетамол и нещо се случи, обринах се, бях в болница 10 дни", сподели тя. 

По-късно Пепе разясни, че има непоносимост и й е предписано болкоуспокояващо, което е с рецепта. 

