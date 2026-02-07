Водопадите Игуасу - най-гръмогласното чудо на планетата между три държави (Видео)

Има места, за които колкото и да сте чели и гледали снимки, ви стъписват още от първия сблъсък с тях. Водопадите Игуасу буквално ви поглъщат и нахлуват мощно в полезрението и слуха ви.

По границата между Бразилия и Аржентина, в точката, където Парагвай е само на една ръка разстояние, повече от 275 водопада се редят един след друг, образувайки най-големия комплекс в света. Местните ги наричат Iguazu, „голямата вода", и името съвсем не е поетично преувеличение, а факт. Водопадите стъписват с мощта си Снимка: Виолина Христова

Река Игуасу извървява над 1300 км., след като се спуска от Сиера Коломбо и пресича равнините на бразилския щат Парана. И тогава сякаш полудява, експлодирайки в сърцето на тропическата гора.

Зелената монотонност на джунглата внезапно се разкъсва и земята се отваря. Базалтовите скали се превръщат в сцена, върху която водата играе най-дивия си спектакъл. Дяволското гърло Снимка: Виолина Христова

На фронт от 2,5 км. реката се разпада на стотици катаракти. В дъждовния сезон, от ноември до януари, те достигат 260, а в по-сухите месеци намаляват до около 160. Във всеки случай, обемът е чудовищен: 30 000 куб.м. вода в секунда се сгромолясват в бездната. Това е райска картина с адски тътен.

От сигурността на металните пасарелки се озовавате напълно обгърнати от водни завеси. Водата пада от зелени планини в размита пропаст, а въздухът трепери. Навсякъде се носи гръмотевичният рев на водата, който кара кожата ви да настръхне. В птичия парк до Игуасу могат да се видят много тукани Снимка: Виолина Христова

Неслучайно, когато навремето бившата първа дама на САЩ Елинор Рузвелт вижда Игуасу, възкликва: „Горкият Ниагара". Тук всичко е по-голямо, по-диво, по-неконтролируемо. И е потопено в джунгла, населена от ягуари, маймуни, каймани, стотици видове птици и безброй пеперуди с фосфоресциращи цветове.

Сърцето на комплекса е Garganta del Diablo, Дяволското гърло. Водата пада от над 75 метра, образувайки гигантска, кипяща фуния. Няма панорамна гледка, която да ви подготви за усещането да стоите над този ревящ кратер. Тук не гледате водопада, вие сте в него. Под краката ви земята вибрира, а водната лавина се сгромолясва на една крачка разстояние. Под водопадите в аржентинската част може да се стигне с лодка Снимка: Виолина Христова

Както всяко гранично чудо, Игуасу е повод за вечен спор. В Бразилия твърдят, че гледката е по-впечатляваща, защото оттам се вижда целият комплекс. Аржентинците настояват, че тяхната страна е по-зрелищна, защото по-голямата част от водопадите са на тяхна територия.

Истината е, че трябва да се видят и двата бряга.

От бразилската страна пътеки, издялани в скалата, и крехки мостове водят опасно близо до водата. Асансьор издига посетителите до панорамна площадка, откъдето се разкрива цялото величие на пейзажа. Националният парк тук обхваща 220 000 хектара девствена гора. Стихията на водопада от бразилската страна

От аржентинска страна 4 км пасарелки позволяват да вървите над самия ръб на водопадите. Тук няма цялостна панорама, но има чиста, физическа емоция: световъртеж, влага, тътен и усещането, че сте част от първичната сила на планетата.

Водопадите са сцена и на човешка история. Тук са снимани ключови сцени от филма „Мисията", посветен на драматичната съдба на йезуитските мисии, основани през XVII век. След като испанският изследовател Алвар Нуньес Кабеса де Вака открива водопадите през 1542 г., йезуитите създават общности с гуарани, по-хуманна алтернатива на жестоките методи на конкистадорите. Разходка с лодка под водопада от аржентинската страна

Всичко приключва, когато крал Карл III нарежда прогонването на йезуитите. Гуараните се връщат в гората. Днес техните потомци живеят в Парагвай, Аржентина и Бразилия, а езикът им все още носи името на голямата вода.

Идеалният маршрут да се насладите на Игуасу включва три дни.