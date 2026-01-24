ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15 години в помощ на учители, ученици, родители

Никол Кидман избяга в Антарктида след развода

Никол Кидман в Антарктида СНИМКА: Инстаграм/nicolekidman

Малко повече от две седмици, след като Никол Кидман и Кийт Ърбан официално финализираха развода си, актрисата отиде на екскурзия в Антарктида. 

58-годишната Кидман сподели снимки от вълнуващото пътуване в социалните мрежи. Тя е в компанията на сестра си Антония. 

Актрисата пътува на луксозен круизен кораб на компанията Silversea. 

"Благодаря, че ме заведохте на седмия континент. Това е приключение веднъж в живота, споделено с близки и приятели", пише Кидман под снимките. 

Актрисата и Ърбан се разведоха след близо 20 години брак. Двойката има две деца на 17 и 14 години. 

Никол Кидман в Антарктида СНИМКА: Инстаграм/nicolekidman

