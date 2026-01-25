ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 изпълнители продължават в надпреварата за "Евровизия 2026"

Следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен СНИМКА: БНТ

Осем изпълнители продължават напред в националната селекция за избор на българска песен за "Евровизия".

Те бяха определени в предаване на живо късно снощи чрез гласуване на журито и зрителите. Най-много гласове събра Дара, следвана от Михаела Маринова, Молец, Прея, Мона, Роксана, и групите Innerglow и Керана и Космонавтите, пише БНТ.

Следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и победителят, който ще представи страната ни на песенния конкурс "Евровизия" във Виена през май.

От зрителския вот на първо място се класира младата певица Мона.

