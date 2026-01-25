Около 70 гости присъстваха на частна прожекция в Белия дом на филм за живота на Мелания Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 70 гости присъстваха на частна прожекция в Белия дом на документалния филм „Мелания", на която домакин беше първата дама на САЩ Мелания Тръмп, предаде Ройтерс.

Лентата разказва за 20 дни от нейния живот, преди съпругът й Доналд Тръмп за втори път да положи клетва като президент на САЩ. Световната премиера на „Мелания" ще бъде на 30 януари.

За първи път американският президент, семейството и близки приятели видяха филма. Около 70 души от различни области на културата присъстваха на частната прожекция, включително бившият професионален боксьор Майк Тайсън и кралицата на Йордания Рания, която се появява в трейлъра, предаде Ройтерс, като цитира човек, запознат със събитието.

Сред останалите присъстващи бяха главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси, директорът на Amazon MGM Studios Майк Хопкинс и режисьорът Брет Ратнър, както и Лари Кулп, главен изпълнителен директор на „Дженерал електрик".

Марк Бекман е продуцент на филма „Мелания", чиято реализацията струва 40 милиона щатски долара и е дело на MGM Studios на Amazon. Той отговаря и за предстояща документална поредица, чиято премиера е планирана за по-късно тази година. Тя се фокусира върху някои от приоритетите на Мелания Тръмп, сред които са децата в приемни семейства.

„Мелания" „не е политически филм", каза Бекман. Според него лентата подчертава модни предпочитания на първата дама на САЩ, дипломатическиге ангажименти и дейности, свързани с охраната й.

Преди излизането на филма в киносалоните следващата седмица, Доналд и Мелания Тръмп ще присъстват на премиерата му в четвъртък, 29 януари, в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди", преименуван на „Тръмп-Кенеди" от новоназначеното му ръководство, пише БТА.

Мелания Тръмп също така ще открие сесията на Нюйоркската фондова борса в сряда, за да промотира филма, добави Бекман, цитиран от Ройтерс.