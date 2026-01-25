След като синът й Бруклин я шокира, Виктория Бекъм купонясва със "Спайс Гърлс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктория Бекъм прекара уикенда, купонясвайки с колегите си от Spice Girls, дни след като синът ѝ Бруклин я остави съкрушена с шокиращото си изявление, съобщи "Дейли мейл".

В неделя сутринта Виктория сподели снимка от честването на 50-ия рожден ден на Ема Бънтън, които се състояха в събота вечер в Soho Farmhouse.

Виктория написа под публикацията: „Честит рожден ден на най-красивата душа. Обичам ви, момичета, толкова много." Мел Би беше единствената Spice Girl, която липсваше на груповата снимка, която беше споделена и от Гери.

Дейвид Бекъм коментира публикацията на съпругата си, възкликвайки: „Това ме направи толкова щастлив. Мога само да си представя как се чувстват феновете на Spice Girls - специална вечер в чест на Ема."

Така Виктория наруши мълчанието си в социалните мрежи след публикацията на Бруклин по-рано тази седмица.

В понеделник 26-годишният Бруклин публикува остро шестстранично изявление за семейството си, в което казва, че няма интерес да се помирява с тях, включително с татко си Дейвид.

Въпреки че някога гордо заявяваше, че е „мамино момче", Бруклин се фокусира върху Виктория в изявлението.

Сред дългия списък с твърдения на Бруклин беше обвинението, че майка му е „откраднала" първия му танц на сватбата му със съпругата му Никола Пелц, на 31 години, и е „танцувала много неподходящо пред всички", преди да обвини родителите му, че се опитват да разрушат връзката му.

Твърди се, че Виктория се „чувства предадена" от сензационното изявление на Бруклин и разкритията, след като години наред го е защитавала от „мрачни истории".

В изявлението си Бруклин стигна дотам, че заяви, че „Марката "Бекъм" е на първо място" и „семейните ценности са над всичко друго публично популяризиране".

През годините 51-годишната Виктория е работила усилено, за да защити Бруклин от истории в миналото, които „не винаги са го представяли в най-добрата светлина".

Източник оттогава казва, че модният дизайнер обикновено избягва семейни кавги, но смята, че синът ѝ и съпругата му Никола са били „неразумни".

Те казват: „Виктория се чувства предадена, защото е направила всичко възможно, за да се чувстват и двамата добре дошли и да обичат Никола като друга дъщеря."