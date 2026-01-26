На 26 януари рожден ден имат

Божидар Колев, съсобственик на “Технополис” и “Практикер” и съдружник във “Видеолукс Холдинг”
Ева Майдел, евродепутат от ГЕРБ
Боян Новански, член на ВСС
Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП “Глас народен”
Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от “Ку-ку бенд”
Валентин Йорданов, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба
Даниел Цочев, актьор
Георги Дилков-Лорда, адвокат
Доц. Николай Димитров, социален психолог
Людмил Каравасилев, експерт по корпоративни комуникации
Д-р Ирина Павлова, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ “Сердикамед”
Радка Попова, европейска шампионка по биатлон