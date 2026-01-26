На 26 януари рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Божидар Колев, съсобственик на “Технополис” и “Практикер” и съдружник във “Видеолукс Холдинг”

Ева Майдел, евродепутат от ГЕРБ

Боян Новански, член на ВСС

Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП “Глас народен”

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от “Ку-ку бенд”

Валентин Йорданов, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Даниел Цочев, актьор

Георги Дилков-Лорда, адвокат

Доц. Николай Димитров, социален психолог

Людмил Каравасилев, експерт по корпоративни комуникации

Д-р Ирина Павлова, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ “Сердикамед”

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон