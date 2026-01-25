Австрийски преподавател ще учи гостите на Виенския бал на кадрил и галоп

За първи път балет “Арабеск” ще участва във Виенския бал в София. Юбилейното 25-о издание на благотворителното събитие ще бъде на 21 февруари и отново ще е под патронажа на кметовете на Виена и София, както и на посланичката на Австрия у нас Андреа Икич-Бьом.

Тази година балът ще отбележи 270-годишнината от рождението на един от най-великите гении в световната музикална история - Волфганг Амадеус Моцарт.

Ще звучи и музика от Йохан Щраус и Роберт Щолц. В програмата, за която се грижи проф. Румен Нейков, освен балет “Арабеск” ще участват също тенорът от Националната опера Мартин Илиев, както и първите солисти на Националния музикален театър “Стефан Македонски” Добрина Икономова, Олга Динова и Марчо Апостолов. А диригент ще бъде Найден Тодоров.

В полунощ гостите на бала ще танцуват кадрил и галоп под ръководството на Ади Лозанчич, който ще пристигне от Виена, за да им показва стъпките. А дебютанти от 91-а немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов” ще изпълнят валс и полонеза.

