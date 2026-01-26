Глас ли избираме, или песен за “Евровизия”? Искат Кристиан Костов пак да ни представя, а той не е в селекцията

8 изпълнители стигнаха до втория етап от националната селекция, с най-голям вот е Дара

Приехме еврото, но още не мога да приема “Евровизия”.

Това е само един от стотиците коментари, които заляха фейсбук след първия етап на националната селекция за най-големия песенен конкурс. Тя започна в събота вечерта, когато по БНТ се представиха 15-те кандидати за “Евровизия”. И се оказа сред най-коментираните теми в социалните мрежи.

“Пя много фалшиво”, “Беше твърде тихо”, “Лошо озвучаване”, “Журито се чуди как да направи някой комплимент”, “Преекспониране на тема фолклор и посредствено представяне”, “Грачеше ужасно”, са само част от хилядите коментари на зрители. Доказателство, че всеки у нас разбира не само от политика, футбол, миски, но и от музика и вокална техника.

От 15 участници до втория етап на селекцията бяха допуснати 8 изпълнители. Най-голям вот от зрители и жури получи Дара, останалите класирани са Керана и “Космонавтите”, Михаела Маринова, “Молец”, Мона, Прея, Роксана и Innerglow. По време на шоуто по БНТ 1 в журито бяха Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши Виденлиев.

Много от коментиращите в социалните мрежи питат: Глас ли избираме сега, не трябва ли да изберем песен, която да ни представи на Евровизия?. По традиция се появиха и обвинения за манипулиране на вота. Потребителите изтъкват и предимствата на своите любимци, а в добавка яростно плюят всички останали конкуренти.

Най-много фенове обаче събра Кристиан Костов, който се включи в шоуто като гост. И получи изключителна подкрепа, въпреки че не е участник в селекцията. Голяма част от коментиращите са категорични, че той трябва да представи страната ни на “Евровизия”, независимо че вече е участвал, и дават като примери много други певци, които са повтаряли появата си в конкурса. КРИСТИАН КОСТОВ

След като гледах националната селекция за “Евровизия”, смятам, че Кристиан Костов е най-достоен да ни представи отново, написа и певицата Невена Пейкова. Още много нейни колеги се изказаха в профилите си за първия етап от селекцията.

По принцип не коментирам колеги, не ми е в стила, но явно беше, че на вчерашния конкурс за изпълнител, който да представи България на “Евровизия” всички бяха изключително притеснени и малко от тях пяха стабилно. Но нека не забравяме, че за конкурс като “Евровизия” не е достатъчно само глас, трябва, хит, песен, която, като я чуеш, да те грабне, да искаш да я слушаш пак и пак, да усетиш емоция не само слушайки, но и визуално, трябва шоу. Вчера - лош избор на песни, скучни, монотонни, с малки изключения, написа Кристина Димитрова и добави, че се е впечатлила от изпълнението и модерното излъчване на Inerglow, а Мона е яврение в съвременната модерна музика.

Вторият етап от селекцията ще бъде на 31 януари, когато 8-те избрани пак ще изпълнят по една своя песен. От тях зрителите и журито ще изберат българския представител на “Евровизия”.