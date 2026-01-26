Зендая: Том Холанд е любимият ми човек, с когото да работя

Актрисата Зендая определи годеника си Том Холанд като своя „любим човек", с когото работи, като похвали успокояващото му присъствие на снимачната площадка.

В интервю за The Sunday Mirror 29-годишната актриса разказа и за дълбоката си връзка с Обединеното кралство. Тя сподели, че завръщането там ѝ действа като „прибиране у дома", докато двамата с Холанд разделят времето си между Лос Анджелис и Великобритания, когато не са ангажирани със снимки.

„Честно казано, знам, че хората може да си помислят, че е неловко, но той е любимият ми човек, с когото да работя", каза тя за актьора от Spider-Man. „На снимачната площадка той има изключително успокояващо присъствие, което не само ме кара да се чувствам спокойна, но действа така и на всички, с които работи. Може би съм малко пристрастна, но той не е просто любимият ми човек – той е и любимият ми човек, с когото да работя".

Зендая говори и за предизвикателствата при балансирането между личния им живот и публичните им кариери. „Нито един от нас не иска да се крие и да не живее живота си или да не прави нормални неща като това да излезе на вечеря, но в същото време искаме да защитим личното си пространство", каза актрисата.

Звездата от Euphoria се запознава с Холанд на снимачната площадка на Spider-Man: Homecoming през 2017 г., а връзката им беше потвърдена през ноември 2021 г.

Двойката ще се събере отново на големия екран през 2026 г. с роли в Spider-Man: Brand New Day и в The Odyssey на Кристофър Нолан.

Въпреки че е родена и израснала в Калифорния, Зендая признава, че изпитва специална връзка с Обединеното кралство.

„Мисля, че тъй като толкова голяма част от работата ни е в Лос Анджелис, Великобритания не може да бъде постоянен дом в момента. Но я усещам като дом за мен", каза тя пред изданието.

„Когато отида във Великобритания, вече не се чувствам като посетител. Разбирам британския жаргон, разбирам културата и знам, че една „хубава чаша чай" оправя всичко. Наистина се усеща като прибиране у дома и обичам хората", разказа Зендая.

Актрисата обаче се пошегува с едно британско лакомство, към което просто не може да свикне: „Никога няма да разбера увлечението по Jaffa Cakes. Те просто нямат никакъв смисъл за мен", съобщи БГНЕС.