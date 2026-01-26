Алманахът от Третия национален конкурс "Янаки Петров" – с емоционална премиера

Алманахът от Третия национален конкурс "Янаки Петров" беше представен на литературна вечер във Военния клуб на град Средец. Събитието събра автори, музиканти и почитатели на словото, а атмосферата беше особено емоционална – организаторите посветиха премиерата на паметта на писателя Калин Терзийски, който беше приятел на Средец и председател на журито в първото издание на конкурса през 2023 година.

Алманахът, издаден от Книгоиздателска къща "Труд", събира произведенията на 11-те номинирани автори в тазгодишното издание. Премиерата даде възможност на публиката да се срещне лично с трима от тях. Диана Фъртунова, носител на първа награда в категория "Поезия", представи стиховете си с характерната за нея образност и емоционална дълбочина. Николай Новкиришки, отличен с трето място в категория "Проза", прочете част от разказа си „Антигравитонна терапия", като заинтригува публиката с финото чувство за хумор, реализма и психологическата наблюдателност. Бардесата Татяна Йотова, с номинация за поезия, добави към литературното слово и музикално присъствие, като изпълни своя авторска песен. Музикалната линия беше допълнена от великолепното изпълнение на 11-годишната Теодора Костадинова от Школата по китара към Народно читалище „Пробуда 1897" с ръководител Георги Димитров.

Специален гост на събитието беше бардът Румен Спасов, който развълнува публиката с подбрана колекция от песни, част от които изпълнени в дует с Красимира Балканска.

Премиерата на третия алманах показа, че конкурсът „Янаки Петров" вече е значим културен фактор, който изгражда автентична общност около стойностната литература. Книгоиздателска къща „Труд" ще подкрепи и тазгодишното издание на националния конкурс.