Световно известната трагедия на Джузепе Верди „Макбет" в Софийската опера

Софийската опера представя на 25, 26, 27, 28 февруари и 1 март внушителната опера „Макбет" от Джузепе Верди по едноименната трагедия на Уилям Шекспир.

Според мнието на Гьоте, изказано пред секретаря му Екерман, „Макбет" е най-добрата пиеса на Шекспир: „В нея е показано най- голямо разбиране за сценичността". Въпреки опитите на някои шекспироведи да ревизират мнението на Гьоте, то устоява и до днес. „Макбет" е най-кратката трагедия на Шекспир с ясна и целенасочена композиция, в която неотвратимостта на трагичната развръзка е предпоставена като в древногръцка драма.

„Макбет" е една от блестящите опери на гениалния италианец. Без да се съобразява с общоприетите принципи на своето време, той композира музика, която илюстрира разгръщащата се драма. Джузепе Верди пише операта „Макбет" в апогея на творческия си живот, който композиторът нарича „каторжнически години". Между 1842 и 1853 г. Верди създава не по-малко от седемнадесет опери, започвайки от „Набуко" и завършвайки с „Травиата".

Първата постановка на „Макбет" в Софийската опера е на 14.05.1974 г. Диригент е Асен Найденов, режисьор Михаил Хаджимишев, художник Ани Хаджимишева. Участват: Юлия Винер, Маргарита Радулова, Никола Смочевски, Димитър Петков, Николай Стоилов и Стефан Еленков, Любомир Бодуров и др.

На 15.11.2003 г. е постановката на режисьора Пламен Марков, с диригент Владимир Гяуров. Участват: Паоло Руджеро, Алесандра Реца, Светозар Рангелов, Бойко Цветанов, Николай Моцов, Баясгалан Дашням.

Следващото е концертно изпълнение на 30.05.2021 г. диригент е Оливър фон Донани с Кирил Манолов – Макбет, Александрина Пендачанска – Лейди Макбет и др.

Новата постановка в Софийската опера ще дирижира Алесандро Д'Агостини. Режисьор е Вера Петрова, художник Мария Костова. В ролите Макбет – Бисер Георгиев , Венцеслав Анастасов, Банко – Светозар Рангелов, Петър Бучков, Николай Войнов; лейди Макбет – Aлександра Де Джорджио, Габриела Георгиева, Радостина Николаева, Лилия Кехайова; Придворна дама – Иванка Нинова, Даниела Панчевска; Макдъф – Даниел Дамянов, Емил Павлов, Георги Султанов, Росен Ненчев; Малкълм – Хрисимир Дамянов и др.

Ще бъде представена интересна, нова режисьорска интерпретация.

Първата постановка на „Макбет" е във Флоренция през 1847 година.