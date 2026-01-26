Години на отдаденост, новаторство и целогодишна работа намират своя естествен резултат – Grand Hotel Bansko вече е официално отличен като СПА хотел с 5 звезди. Това признание отразява професионализма, иновативния подход и постоянството, които превръщат престоя в хотела в еталон за незабравимо СПА преживяване.

През миналата година 5-звездният СПА хотел се преобрази изцяло. Лобито, което посреща гостите с изтънчена елегантност, сега внася още повече простор, светлина и впечатляваща визуална хармония, подчертавайки стилния характер на целия хотел. Ресторантът се превърна в самостоятелна дестинация за ценителите на вкуса и красивата атмосфера. Той предлага целодневен ultra all-inclusive, където модерните ястия и внимателно подбраните детайли превръщат всяко хранене в идеалистично кулинарно преживяване.

Стаите и апартаментите на Grand Hotel Bansko впечатляват с просторa, естествената светлина и стилен дизайн. Всеки елемент от интериора – мебели, материи и цветови акценти – се съчетават хармонично и създават усещане за непринуден комфорт, докато големите прозорци разкриват пленителни гледки към Пирин.

СПА зоната на Grand Hotel Bansko е създадена в пълен синхрон с 5-звездната категория на хотела, предоставяйки пространство за релакс, спокойствие и дискретен лукс. Тя разполага с термални зони, вътрешни и външни басейни, масажни студиа и множество уютни кътчета за релакс, където всеки може да избере обстановка с подходяща температура, съобразена с личните нужди за пълноценно СПА изживяване.

Новият СПА център на хотела - Pulse Therme Bansko - се откроява като едно от най-завладяващите СПА изживявания в България. СПА центърът на хотела, който превръща релаксацията в истинско сетивно изживяване, предлага експлозията от СПА зони. Контрастните сауни, японският басейн, панорамните СПА пространства, интерактивните басейни и зоните само за възрастни създават уникален свят, в който всеки детайл е създаден да обогати престоя на посетители на хотела.

Happy Kids осигурява разнообразни занимания и игри в специална зона, където децата се забавляват, докато родителите си почиват в естествения комфорт. А за активните си гости хотелът предлага Pulse Fitness с модерно оборудване и просторни тренировъчни зони, а новият падел корт осигурява забавление за семейства и приятели – начин за всеки гост да се раздвижи и забавлява с най-близките си хора по време на своята СПА почивка.

Четири сезона на комфорт и релакс

През всички сезони СПА комплексът предлага уникални преживявания, в непосредствена близост до едни от най-добрите ски писти на Балканите, Стария град, галериите, кафенетата с гледка към Пирин и кратките красиви екопътеки – Grand Hotel Bansko e идеална отправна точка за всяко приключение и откриване на красотите на региона.

„Този успех е благодарение на нашите гости! Вие сте вдъхновението зад всеки нов проект и всяка иновация! Grand Hotel Bansko продължава да създава преживявания, които доказват, че истинският лукс е в детайлите, във вниманието и в грижата за всеки момент от престоя!“, коментират от мениджмънта на хотела.