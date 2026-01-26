Поредицата проследява придвижването на кокаина до Стария континент и как трафикът му въвлича света в опасната спирала на сивата икономика

Италианският сериал „Нула НулаНула“ („Zero ZeroZero“), повдигащ завесата на сенчестия свят на наркотрафика, завладява ефира на bTV от 2 февруари (понеделник). Създадена от маестрото на съвременния криминален реализъм – Стефано Солима („Гомор“), 8-серийната поредицата проследява пътя на огромна пратка с кокаин от Мексико през Атлантика до Европа. Епизодите ще се излъчват от понеделник до четвъртък от 21:30 ч.

„Нула НулаНула“е създаден по едноименната книга наизвестния италианския писател Роберто Савиано. Заради своите журналистически разследвания и фактите, които представя в най-известната си книга – „Гомор“, през 2008 г. той е „осъден на смърт“ от истинската „Камора“ и се намира под постоянна полицейска охрана.

Заглавието „Нула НулаНула“ кореспондира с най-качественото бяло брашно – кодово название сред наркотрафикантите за най-чистия кокаин на пазара. Сериалът разкрива „сивите“ механизми на съвременната световна икономика, а действията се развиват на три континента, преплитайки калабрийската „Ндрангета“, мексиканските наркокартели и безскрупулните американски бизнесмени.

Историята:

Италианският мафиотски бос Дон Мину Ла Пиана решава да заложи цялата си репутация и да играе ва-банк с една-единствена сделка, за да възстанови авторитета си и да укрепи разклатения си съюз с останалите семейства от калабрийската „Ндрангета“ – една от най-богатите организирани кримининални структури в света, която контролира 80% от наркотрафика в Европа. Той поръчва огромна пратка кокаин от Мексико, но неочаквано се оказва въвлечен в смъртоносна игра и то от собствения си внук Стефано, който го предава. Доставката попада в центъра на безмилостна семейна война, а това неминуемо отприщва верига от събития с разрушителни последици.

Междувременно, от другата страна на океана – в Монтерей, Мексико – братята Енрике и Хасинто Лейра – могъщи наркобарони – се опитват да запазят контрола си над сделката, подпомагани от бруталния Мануел Кинтерас и неговия отряд от корумпирани военни. В центъра на историята е и американското семейство Линууд – посредници в наркотрафика чрез спедиторската си компания в Ню Орлиънс. Именно те се явяват „връзката“ между мексиканските наркобарони и италианската мафия и от тях зависи придвижването на пратката по море. Водени от решителната Ема Линууд, те поемат риска да осъществят доставката, въпреки липсата на сигурност и забавянето на плащането от страна на Дон Мину.

Нарушената сделка води след себе си спирала от насилие, предателства и безмилостни преследвания… Всеки играч в схемата преследва своя интерес, но никой не остава незасегнат от лавината от събития, която контейнерът с дрога обещава да отприщи.

За сериала:

„Нула НулаНула“ разкрива цялостната екосистема на организирания глобален наркотрафик. Заглавието на сериала е вдъхновено от името на най-фино смляното брашно, използвано като метафора за най-чистата форма на кокаин. Продукцията е създадена в международно сътрудничество между SkyAtlantic, Canal+ и AmazonPrimeVideo. В звездния актьорски състав блестят Андрея Райзбъро като безкомпромисната Ема, Дейн ДеХаан в една от най-емоционалните си роли до момента, и легендата Гейбриъл Бърн. Към тях се присъединяват Адриано Киарамидa като Дон Мину, Джузепе Де Доменико като неговия опасен внук Стефано, както и мексиканският актьор Харолд Торес в ролята на жестокия войник Мануел.

Не пропускайте италианския сериал „Нула НулаНула“ – от 2 февруари (понеделник), от понеделник до четвъртък от 21:30 ч. по bTV!