Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър в Корнуол

Семейството на Мик Джагър е обхванато от тревога, след като изчезна дългогодишният партньор на неговата внучка Асиси Джаксън. В момента тече спешно издирване в графство Корнуол, където мъжът е видян за последно, пише "Дейли мейл".

Изчезналият е 37-годишният готвач Александър Кий, баща на двете деца на Асиси – 33-годишната дъщеря на Джейд Джагър. За последно той е забелязан в крайбрежното селце Боскасъл в петък следобед. Сигналът за изчезването му е подаден в събота вечерта, което е накарало полицията на Девън и Корнуол да отправи спешен публичен апел за помощ.

Кадри от охранителни камери показват как Александър напуска пъба Cobweb Inn в Боскасъл около 14:30 ч. в петък. Самото заведение публикува записите с призив към всеки, който има информация, да се свърже с властите, подчертавайки, че семейството му е „изключително притеснено".

Тази сутрин майката на Асиси – бижутерийната дизайнерка Джейд Джагър – сподели полицейския апел в социалните мрежи, публикувайки снимки на Александър. Той е описан като мъж със средно телосложение и отличителна, ярко руса коса, изрусена с пероксид, като обикновено носи дрехи в ярки цветове. На разпространените от полицията снимки, споделени от Джейд – дъщеря на вокалиста на Rolling Stones и първата му съпруга Бианка Джагър – Александър е облечен в впечатляващо оранжево яке с шарки.

От полицията съобщават, че тревогата за неговата безопасност нараства с всеки изминал час, докато издирването и проверките в района на Боскасъл продължават. Макар живописното крайбрежно селце да е известно с красивото си пристанище и панорамните пешеходни маршрути по скалите, местността може да бъде опасна, особено през зимните месеци.

Органите на реда призовават всеки, който е видял Александър или разполага с информация за местонахождението му, незабавно да се обади на телефон 999, като посочи регистрационен номер 847 от 24.01.26 г.

Асиси е най-голямата внучка на рок легендата Мик Джагър, който е на 82 години. Тя е дъщеря на Джейд Джагър и бившия ѝ партньор, художника Пиърс Джаксън. Асиси и Александър живеят в Корнуол, където отглеждат двете си дъщери – 11-годишната Езра и 6-годишната Роми.

Александър е съсобственик на популярния ресторант за морска храна The Rocket Store в Боскасъл, който управлява заедно с главния готвач Фреди Удраф. Заведението е известно с използването на пресни продукти – риба, уловена ежедневно от бащата на Александър, както и месо от семейната ферма. Интериорът на ресторанта е допълнен от впечатляваща картина на звездно съзвездие, дело на бащата на Асиси.

Любопитен семеен детайл е, че Джейд Джагър е била бременна с полубрата на Асиси – Рей Еманюел Филъри – по същото време, когато дъщеря ѝ е очаквала първото си дете. Джейд ражда Рей само няколко седмици след появата на внучката си Езра през май 2014 г., превръщайки се едновременно в майка и баба на бебета, родени почти по едно и също време.