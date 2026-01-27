Кадиев с необичаен призив за безплатен интернет навсякъде – бил нужен като водата и храната

Актьорът пусна подписка в социалните мрежи, иначе ще ходи със сателитна чиния на главата

Пуснете безплатен интернет бе, хора, като водата. С такъв необичаен призив излезе актьорът Александър Кадиев. Той дори пусна подписка в социалните мрежи “Безплатен Wi - Fi или обратно в пещерите”. В нея бързо се трупат желаещи за достъпен интернет за всички.

С типичното си чувство за хумор Кадиев сподели и видео, на което обяснява, че интернетът вече не е екстра, а нужда. “Омръзна ми, където и да си по целия свят, каквото и да правиш, непрекъснато да търсиш безжичен интернет, пароли, хора, имена”, казва Кадиев. Затова и призивът му е: “Пуснете го, като вода, да е безплатно. Като бръкнеш в телефона, веднага да имаш интернет”. Актьорът Александър Кадиев пусна подписка в социалните мрежи.

По думите му хората без него само гледат в телефона… и чакат. Затова и решението му е да си купи сателитен интернет от Илън Мъск. Щял да си сложи стистемата на главата, за да има навсякъде, където отиде. Но и щял да го споделя с останалите около себе си. Така ще спре тормозът да пита постоянно каква е паролата.

“Интернет бе, хора, това е вода, това е хляб. Може ли, братче, да е заключено?! Пуснете го бе, хора, като вода”, казва още Кадиев.

А в петицията му пише: Искаме повече безплатен Wi-Fi в България. Дайте интернета на хората!