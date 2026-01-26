ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова започва подбора за служебен премиер, при от...

Теодора Духовникова на ски, но защо е главният механизатор?

Актрисата на ски Снимка: СНИМКА Фейсбук

“От Банско ле си? Ski timе”, написа Теодора Духовникова в социалните мрежи и пусна няколко “снежни” кадъра. Тя се радва на планината със съпруга си. “От скиорите аз съм най-важният. Механизатор. Проверявам в коя механа ще се вечеря”, ѝ пише жена в коментарите. Актрисата шеговито разпозна и себе си в тази отговорна длъжност и отговори: “Значи и аз съм механизатор”.

Актрисата на ски

