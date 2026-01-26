ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тервел Пулев сложи страшна маска и най-тежките звънци за Сурва в Перник

1684
Тервел Пулев като кукер на Сурва в Перник СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Олимпийският медалист Тервел Пулев и семейството му бяха сред най-забележителните участници на тазгодишното издание на Сурва в Перник. Всъщност Пулев сам пожелал да стане кукер, след като посетил миналата седмица фестивалните игри. Потърсил към кои сурвакари имало възможност да се присъедини и така излезе по улиците като част от пернишката група от Богданов дол.

Той сложи страшна маска на лицето си, а на гърдите - най-тежките звънци, с които разполагат в сурвакарската му група, за да почете традицията и заедно да изгонят злите сили. До него бяха съпругата му и двама от тримата им синове.

Тервел Пулев със страшна маска Сурва в Перник СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Тервел Пулев със страшна маска Сурва в Перник СНИМКА: ИНСТАГРАМ

“Чувствам се уникално. Наистина е много зареждащо и приповдигнато. Усеща се духът на фестивала и духът на нашите традиции”, каза Тервел Пулев. Добави, че носенето на тежките звънци би било наистина трудна задача за неподготвен физически човек, а и че вече се замисля за следващото си участие в маскарадните игри.

Групата от Богданов дол, от която той бе част, спечели “Сребърна маска” при награждаването от игрите. Сурвакарите от брезнишкото село Банище, кукерската група от село Калипетрово и “Старчевата” от Разлог станаха големите победители и носители на “Златна маска”. 

Тервел Пулев като кукер на Сурва в Перник СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Тервел Пулев със страшна маска Сурва в Перник СНИМКА: ИНСТАГРАМ

