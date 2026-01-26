Сейди Фрост за делото срещу "Дейли мейл": Чувствах се безкрайно унизена

Британската актриса Сейди Фрост каза, че е имало „награда за главата й" и че се е чувствала безкрайно унизена, докато е давала показания по делото за нарушаване на личното пространство срещу вестник "Дейли мейл", което е завела заедно с принц Хари и петима други лица, предаде Ройтерс.

Сейди Фрост, на 60 години, съди издателя на вестника, „Асошиейтед нюзпейпърс" (Associated Newspapers), за нарушаване на личното пространство в периода между 2000 и 2010 г., а също така и репортер, който е обявил извънматочната ѝ бременност през 2003 г., когато тя не е казала дори на майка си и сестрите си за нея, съобщава БТА.

Фрост е третата ищца, която даде показания след принц Хари и Елизабет Хърли, посочвайки пред Висшия съд в Лондон, че гласовите ѝ съобщения са били хакнати, а стационарният ѝ телефон е бил подслушван, за да се разберат истории, главно свързани с връзката ѝ с бившия ѝ съпруг и колега актьор Джъд Лоу. „Имаше награда за главата ми", каза Фрост, която се снима във филма на Франсис Форд Копола от 1992 г. „Дракула", а сега се е насочила към режисурата.

Фрост се разплака и поиска почивка, когато я попитаха за това как дъщеря ѝ, тогава на две години, е сдъвкала таблетка екстази, намерена на пода по време на детско парти в клуб. „Просто е толкова унизително... толкова ме заболя", каза тя, цитирана от Ройтерс, обяснявайки, че се е нуждаела от болнично лечение за следродилната си депресия.

Тя отхвърли предположенията на адвоката на „Асошиейтед", че нейното семейство или приятели може да са виновни за изтеклите истории, заявявайки, че те не са знаели строго личната информация и че когато са говорили с медиите, това е било едва след като тези подробности вече са били съобщени.

„Тези неща са били в пресата, защото са били откраднати от гласовата ми поща", каза още Фрост, добавяйки, че и тя, и Лоу са подозирали, че другият е виновен за изтеклите истории, допълва Ройтерс.