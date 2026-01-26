Илияна Йотова връчи голямата награда "Сирак Скитник" на Детския радиохор

С много любов ние наричаме БНР „Старата къща". Когато ви кажат, че сте еталон и единица мярка за професионализъм, това е истината. Вие задавате тези високи стандарти. Това са гласове, на които вярваме. Вие ни давате сигурност, че това, което ще чуем, е истина. В нашето време на алгоритми и платформи, вашите гласове са гаранция за достоверност. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към всички на церемонията за връчването на най-големите награди за радиожурналистика "Сирак Скитник" ден след 91-ия рожден ден на БНР.

Тя връчи и голямата награда за значим принос в развитието на Българското национално радио на Детския хор.

Президентът Илияна Йотова връчва голямата награда "Сирак Скитник". СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

„Славата на Детския хор на БНР далеч надминава границите на България. Той е посланик на българската култура, но той е посланик и на цялата вековна европейска култура. Ангелски гласове, които превръщат Детския хор на БНР в истинска културна институция. Бъдете здрави, все така талантливи и продължавайте да разнасяте славата на любимото ни отечество!", каза тя при връчването на отличието.

"Тази награда е мечтана от нас. Защото тя е от институцията, от чието име и за чието име работим. Посвещаваме я на основателя ни Христо Недялков, който остави сърцето си тук. Благодаря най-вече на тези деца, които имат своето ангелогласно детство и разнасят славата на българската песен и на Българското национално радио по света", каза главният диригент на Детския радиохор Венеция Караманова.

Президентът Илияна Йотова пристигна на церемонията, посрещна я генерланият директор на БНР Милен Митев.

Националният конкурс за народна песен „Славейче" на Радио "Стара Загора" бе отличен с колективната награда за радиопредаване, радиопроект, музикален проект или мултимедиен проект на БНР за професионализъм и оригинални идеи през 2025 г. Приза връчи лично министърът на културата в оставка Мариан Бачев.

Гергана Хрисчева от дирекция „Дигитални програми" взе наградата за радиожурналистика за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио като обществена медия през 2025 г. Тя получи отличието си за здравния си подкаст „В центъра на системата" от председателя на Обществения съвет на БНР Милена Димитрова.

Наградата за професионализъм в ефир за проявена творческа смелост, новаторство, плурализъм, колегиалност, партньорство, толерантност и за създаване на по-добра медийна среда, с която БНР отличава журналист от друга ефирна електронна медия, получи Бойко Василев от БНТ. „Вие в БНР притежавате най-ценното оръжие на журналистиката днес - смелостта! Ние сме в момента, в който журналистиката трябва да докаже ползата от своето съществуване", заяви той от сцената на Първо студио на БНР. И добави: "На силните на деня им стигат монолозите в социалните мрежи. Пристрастната публика пък иска да задаваме остри въпроси, но само към недолюбваните от нея. На трето място е желанието да тръгнеш по пътя на доброволното подмазване – и накрая да избереш лесното и лъжата. Благодаря, че в този тройно критичен миг ми давате тази награда, която приемам като един от всички вас. Защото ние – това са нашите въпроси!"

Наградата му връчи миналогодишният носител на приза - водещият от Би Ти Ви Светослав Иванов.

Наградата „Златен глас" на фондация „Надежда Дженева", учредена от Кеворк Кеворкян в памет на съпругата му за постижения в радиотворчеството, бе присъдена на програма „Хоризонт". Отличието връчи генералният директор на БНР Милен Митев, който поздрави всички, които носят радиото в сърцето си.

Наградата прие директорът на програма „Хоризонт" Даниела Якова.

С музикалните изпълнения в церемонията се включиха Нина Николина и Калин Вельов, Михаела Маринова, Тино, Роби, Вениамин, Елизабет.