Художествената галерия на Казанлък гостува с изложба в Скопие

В Българския културно-информационен център в столицата на Република Северна Македония - Скопие, бе откри изложба "Национално/Локално".

Експозицията представя подбрани произведения от Художествената галерия в Казанлък на утвърдени майстори на българското изобразително изкуство – Христо Кутев, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Константин Трингов и Стоян Домусчиев, заедно с работи на съвременни автори като Георги Борисов-Лъва, Велемир Петров, Румен Петков, Димитриос Пападакис, Румен Нечев, Дарина и Андрей Яневи, съобщават от общината в Казанлък.

Селекцията е дело на екипа, подготвил изложбата, с куратори Пламен Петров и Катя Христова и проследява връзките и приемствеността между различните поколения български художници. Посетителите ще могат да усетят общата нишка, която обединява класическото и съвременното в българската живопис.

От Художествена галерия в Казанлък подчертават, че изложбата в Скопие има особено символично значение, тъй като с нея институцията отбелязва своята 125-годишнина.