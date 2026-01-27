ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

Художествената галерия на Казанлък гостува с изложба в Скопие

Ваньо Стоилов

Кът от изложбата в Скопие Снимка: Община Казанлък

В Българския културно-информационен център в столицата на Република Северна Македония - Скопие, бе откри изложба "Национално/Локално". 

Експозицията представя подбрани произведения от Художествената галерия в Казанлък на утвърдени майстори на българското изобразително изкуство – Христо Кутев, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Константин Трингов и Стоян Домусчиев, заедно с работи на съвременни автори като Георги Борисов-Лъва, Велемир Петров, Румен Петков, Димитриос Пападакис, Румен Нечев, Дарина и Андрей Яневи, съобщават от общината в Казанлък.

Селекцията е дело на екипа, подготвил изложбата, с куратори Пламен Петров и Катя Христова и проследява връзките и приемствеността между различните поколения български художници. Посетителите ще могат да усетят общата нишка, която обединява класическото и съвременното в българската живопис.

От Художествена галерия в Казанлък подчертават, че изложбата в Скопие има особено символично значение, тъй като с нея институцията отбелязва своята 125-годишнина.

