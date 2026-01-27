Вениамин от надпреварата за "Евровизия": Един от невероятните ни гласове е Михаела Маринова

"Оставам с много положителни емоции, обещах си да изляза на сцената и да пея с емоция, не съм очаквал, че ще бъда избран да участвам в селекцията. Малко ме е яд, че не успят на втория тур да представя "Рано моя", коментира в "Тази сутрин" по bTV изпълнителят Вениамин, който отпадна от надпреварата за "Евровизия 2026".

"Има страхотни български артисти, които от години градят кариера, тези хора заслужават да представят страната ни", посочи още той.

Запитан кой ще е най-добрият ни представител за "Евровизия", Вениамин заяви: "Има един невероятен български глас - Михаела Маринова, имаме и един мултифункционален артист в лицето на Дара, има и още много талантливи хора".

За песента си "Рано моя", която дебютира преди ден, Вениамин коментира: "Голяма част от текста е на Елизабет Захариева, за което ѝ благодаря, тя подбра доста специфични думи".

"Всички сме преживявали такива моменти, хората могат да я свържат с много моменти от живота си. Музиката е най-големият ми лек, както и най-голямото вдъхновение, много пъти ми е помагала музиката да изляза от различни състояния, тя и публиката ме окриляват".

Вениамин сподели: "Имал съм паникатаки като малък, както и бърнаут, тези така по-модерни състояния на духа". И допълни, че "всички хора, които са слушали песента, ми пишат, че много ги е докоснала, много красиви неща ми пишат".

"Това е пилотния сингъл в новия албум, той ще се появи премиерно на 29 април - тогава е големият ми концерт в София, в "Пиротска 5", посочи още той.

"Това е нещо, за което винаги съм мечтал да ми се случи, много се радвам, че имам възможността да правя това, което обичам", допълин още Вениамин.