Първата публична изява на семейство Бекъм след скандала с Бруклин (Видео)

Виктория Бекъм бе отличена с престижна награда от Министерството на културата по време на първата за годината седмица на модата във Франция.
За семейство Бекъм това е първата публична поява, след като разрива с най-големия им син Бруклин стана публично известен от негови постове в социалните мрежи преди дни.
26-годишният Бекъм публикува шестстранично обръщение в Instagram, с което за първи път открито говори за дългогодишния семеен конфликт.
В публикацията си Бруклин заявява, че няма намерение да възстановява отношенията си с родителите си и че за първи път в живота си се изправя и защитава себе си. По думите му те от години контролират публичния образ на семейството и начина, по който то е представяно в медиите, съобщава бТВ.
"През целия си живот родителите ми са управлявали наративите за нашето семейство в пресата. Показните публикации в социалните мрежи, семейните събития и неискрените отношения бяха част от средата, в която израснах", пише Бруклин.
Son günlerde "aile krizi" haberleriyle gündemden düşmeyen Beckham ailesi Paris'te görüntülendi. 🇫🇷— Duyuldumu (@duyuldumu_) January 27, 2026
David, Victoria, Harper, Cruz ve Romeo'nun yanı sıra Jackie Apostel ve Kim Turnbull'un da yer aldığı bu kalabalık buluşma, gerginlik iddialarına "biz iyiyiz" cevabı gibi... 📸 pic.twitter.com/fKprGAbxUL