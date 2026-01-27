Първата публична изява на семейство Бекъм след скандала с Бруклин (Видео)

Виктория Бекъм бе отличена с престижна награда от Министерството на културата по време на първата за годината седмица на модата във Франция.

За семейство Бекъм това е първата публична поява, след като разрива с най-големия им син Бруклин стана публично известен от негови постове в социалните мрежи преди дни.

26-годишният Бекъм публикува шестстранично обръщение в Instagram, с което за първи път открито говори за дългогодишния семеен конфликт.

В публикацията си Бруклин заявява, че няма намерение да възстановява отношенията си с родителите си и че за първи път в живота си се изправя и защитава себе си. По думите му те от години контролират публичния образ на семейството и начина, по който то е представяно в медиите, съобщава бТВ.

"През целия си живот родителите ми са управлявали наративите за нашето семейство в пресата. Показните публикации в социалните мрежи, семейните събития и неискрените отношения бяха част от средата, в която израснах", пише Бруклин.