Виното е старо като света, но никога не е преставало да бъде интересно и модерно. Днес то е все така интригуващо, както по времето на праведния Ной, когото Библията сочи като първия лозар, и все така способно да участва в чудо, както на сватбата в Кана Галилейска. То продължава да провокира науката със своята загадъчна и благородна природа.

"ВИНОТО. Българска енциклопедия" от Ясен Бориславов се появява за пръв път през 2004 г. с амбицията да запълни една отдавна назряла потребност на книжния пазар – нуждата от справочник, който да въведе винолюбивия български читател в света на виното с неговата дълга, сложна и богата на културни напластявания история, неговите технологии, стилове, вкусове и ритуали. В новото, пето допълнено издание се включва и Веселина Маринова, главен редактор на DiVino, с актуална информация за българските вина.

"Енциклопедията няма амбицията да конкурира многобройните подобни издания по света. Нейното желание е да бъде българското парченце в картината на огромния и динамично променящ се световен винен пъзел. Да различаваш хубавото от лошото вино, да се дистанцираш от едното и с точни думи да оцениш и похвалиш другото, означава, че си човек с житейски опит и богата култура. Но виното още е здравословно, което винаги е било допълнителна причина за неговата популярност и ценност", пише Ясен Бориславов.

Пиенето на вино като всяко удоволствие има своите правила, ритуали и аксесоари. Оттук произтича още една цел на енциклопедията – да ориентира читателя в многообразието от вкусове, аромати, нюанси в цвета и да го посвети в информацията, която всеки от тези детайли дава за съдържанието на чашата, да го въведе в езика на виното, да му помогне да различава добрите вина и да изпитва по-пълно удоволствие от тях.

За европейската култура и цивилизация виното е универсална метафора. Неговата дълга и интересна история го е белязала със специфичен хуманитарен профил, към който настоящата енциклопедия има амбицията да насочи вниманието на читателя. Да очертае сложния път на виното от лозата до чашата, по който всяка грешна стъпка отнема, а всяка разумна добавя по нещо към качеството, е нейна друга цел. Защото виното не е само природен, но също така е интелектуален продукт, т.е. за да бъде направено едно изключително вино, то първо трябва да бъде измислено.

Луксозната енциклопедия представя в над 400 страници актуалните вина и винарни у нас. Съдържа над 500 илюстрации, снимки на винени сортове, картини и фотографии от историята на винопроизводството, предлага разходка из целия винен свят – Франция, Германия, Италия, Аржентина, Австралия и Нова Зенландия и др.

ВИНОТО. Българска енциклопедия

Ясен Бориславов, Веселина Маринова

Стр. 418

Корица ТВЪРДА

Цена 40 евро/78.23 лв.