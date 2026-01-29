Всички обичат Мики Рурк, който мрази света

Сексисимволът от 80-те г. на ХХ в. отказа парите, с които феновете искаха да му помогнат да не остане бездомен

Ако имах нужда, нямаше да се моля, отсече актьорът, непобеден в 8 професионални боксови мача

Има артисти, музиканти, спортисти и други публични личности, в които зрителите остават влюбени дори когато те се замесят в скандали или направо в противообществени прояви. За разлика от други звезди, върху които веднага се стоварва дамгата на медийното отрицание и на cancel културата. Коментатори дават различни обяснения защо някои хора в шоубизнеса са галеници на съдбата: обикновено са млади и красиви, умеят да докосват аудиторията, не крият слабостите си, а предизвикват съчувствие с тях, имат добри пиари. Следващата история е за един актьор, чийто падения са повече от възходите, но въпреки това публиката не спира да е на негова страна.

Американски издания съобщиха наскоро, че звездата от филмите "9 седмици и половина" и "Кечистът" Мики Рурк може да остане на улицата, ако бъде изгонен от къща в Лос Анджелис, в която живее под наем. Собственикът й Ерик Голди дал на 73-годишния Рурк три дни да плати просрочените си задължения или да освободи имота. През март актьорът и бивш боксьор сключил договор за хасиендата с 3 спални и 2 бани срещу 5200 долара на месец. Впоследствие сумата била увеличена на 7000 долара, личи от съдебните документи, разпространени от местни журналисти. Преди сделката къщата била рекламирана като "приятно реновирано испанско бунгало, построено през 1926 г."Писателят Реймънд Чандлър живял в него през 40-те години на ХХ век.

Новината за финансовите проблеми на Мики получи продължение. Съобщено бе, че Рурк е дал съгласие да се организира кампания за набиране на средства в негова подкрепа чрез онлайн платформа. Инициативата била на Лия-Джоел Джоунс, негова приятелка и член на мениджърския му екип. Тя открива страница за дарения в GoFundMe. Джоунс посочва, че начинанието е предприето "с пълното разрешение" на приятеля .

"Мики Рурк е изправен пред много трудна и спешна ситуация, има риск да бъде изгонен от дома си - пише в профила. - Животът не винаги се движи по права линия въпреки всичко, което Мики е дал чрез работата и живота си. Мики Рурк е икона, но неговият път е и дълбоко човешки. Това е историята на някой, който е дал всичко, поел е рискове и е платил цената им. Славата не предпазва от трудности, а талантът не гарантира стабилност. Това, което остава, е човек, който заслужава достойнство, жилище и шанс да си възвърне равновесието."

Бунгалото в испански стил, в което актьорът живее.

Думите на Джоунс постигнаха целта си и докоснаха много хора. За 48 часа кампанията набра над 90 000 долара при поставена цел от 100 000. Около 2500 души дариха, а много от тях оставиха и послания. "Вече мога да отметна точка в списъка си с желания, като помогна на моя човек Мики Рурк. Кой би си помислил, че той ще ме помоли за това", пише в едно от тях.

Неочаквано историята се обърна на 180 градуса. Рурк отрече в Инстаграм да е одобрявал каквото и да е събиране на пари. "Ако имах нужда, нямаше да моля за помощ", написа той. Впоследствие на страницата в GoFundMe бе поставен знак, че кампанията е поставена на пауза. В крайна сметка Лия-Джоуел Джоунс написа, че Мики е решил да върне всички дарения

на подателите им. Въпреки това много хора призоваха в социалните мрежи актьора да приеме сумата, а други поискаха също да допринесат с каквото могат.

Досегашният житейски път на Рурк със сигурност го води към групата на "лошите момчета на Холиву", в която компания му правят Чарли Шийн, Робърт Дауни-Джуниър, Колин Фарел, Уесли Снайпс и др. Роден е на 16 септември 1952 г. в Ню Йорк под името Филип Андре Рурк-младши. Баща му Филип Андре е с ирландско-немски корени, а майка му Анет Елизабет – с английски и френско-канадски. Когато Мики е на 6, родителите му се разделят. Година по-късна майката се омъжва за полицай от Маями, който вече има други пет сина. Следвайки майка си и по-малките си брат и сестра, Мики също се мести във Флорида. След години разказва, че вторият мъж на майка му биел нея и тях. "Доведеният ми баща ми чупеше главата, просто защото му се искаше – казва той в интервю. - Беше едър, много едър и зъл. И беше физически насилник на майка ми. Мразех го, че я нараняваше, че я плашеше. Години наред не исках нищо повече от това да го сваля. В нашия квартал имаше някакъв център, създаден за децата. Място, което да ни предпази от неприятности. Там за първи път открих боксовата круша. За мен тя представляваше билет към мъжествеността."

Така Мики се увлича по бокса и стартира кариера на аматьорския ринг. Още на 12 г. печели първата си победа и 250 долара. През 1969 г., вече тежащ 64 кг, е спаринг на бившия световен шампион в полусредна категория Луис Родригес. По-късно Рурк казва, че в тренировка с Луис е получил сътресение на мозъка.

През 1971 г. Рурк получава ново сътресение и лекарите му казват да си почине 1 г. През 1972 г. нокаутира Рон Робинсън за 18 секунди и Джон Карвър за 39 секунди. През 1973 г. нокаутира „Големия влак" Шърман Бергман за 31 сек. Регистрира и 3 загуби и в този период бъдещата филмова звезда решава да спре с аматьорския бокс и да се насочи към киното. Твърди се, че за да замине, взима заем от сестра си.

През 1973 г. Мик се връща в Ню Йорк и се записва в актьорската школа на Уолтър Лот и Сандра Сийкат. Тя му обръща специално внимание и след години възпитаникът разказва, че под нейно ръководство "всичко започва да се нарежда". Сийкат дори мотивира младежа да намери баща си, когото не е виждал от 20 г.

През 70-те г. Рурк участва в тв продукции роли и в две сцени в киното, едната от които във филм на Стивън Спилбърг. За пръв път работата му е забелязана през 1980 г. в "Heaven's Gate" (някои от заглавията му не са показвани в България). Следващата година идва нова кратка изява в "Body Heat" на режисьора Бари Левинсън. Филмът е приет добре, както и участието на младия и чаровен Мики. Критиците са благосклонни към него, като един от тях нарича участието му "пробив" и "най-добра поддържаща роля" във филма.

Следват златните години на Мики във Холивуд. През 1982 г. печели наградата на критиката за ролята си в "Ресторант". Това го утвърждава като търсен актьор за главни роли. Положителни са оценките за участието му в "Rumble Fish", в "Папата от Гринидж Вилич", в "Годината на дракона". А пък филмът "9 седмици и половина", в който си партира с Ким Бейсинджър, превръща и двамата в секс символи. Следва силна роля в "Ангелско сърце", където участва и Робърт де Ниро, в "Barfly" и в "Джони Хубавеца".

Идват и няколко провала, финансови и не само. В медиите се появяват свидетелства, че с Рурк е много трудно да се работи. Алън Паркър заявява, че да се режисира Мики е кошмар. "Той е много опасен на снимачната площадка, защото никога не знаеш какво ще направи", пояснява режисьорът на "Стената". При представянето на "Тъмбстоу" актьорът Майкъл Бийн споменава, че образът първо е бил предложен на Мики. Тогава става ясно, че бившият боксьор е отказал и роли в "48 часа", "Взвод", "Топ Гън", "Ченгето от Бевърли Хилс", "Недосегаемите", "Рейнмен", "Мълчанието на агнетата", "Криминале" и др.

Успоредно започват да се трупат скандалите и в личния му живот. През 80-те медиите с подробности описват любовните му афери с известни жени като Тери Фарел и Саша Волкова. През 1981 г. той се жени за Дебра Фойер, с която се запознава на снимачната площадка. Бракът им приключва през 1989 г. Впоследствие Рурк коментира, че работата му в "9 седмици и половина" "не е било особено съобразена с нуждите на жена ми". По-късно Фойер признава, че двамата са останали добри приятели.

През 1992 г. идва по-известният брак на Мики – с партньорската му в "Дива орхидея" Кари Отис. След 2 г. актьорът е арестуван по подозрение за домашно насилие. След това двойката се сдобрява и обвиненията са снети. През 1998 г. и този брак на Мики приключва.

В началото на 90-те решава да се върне към бокса, но към професионалния. През 1991 г. казва в интервю: "Трябва да се върна към бокса, защото чувствам, че се саморазрушавам...не се уважавам като актьор". Следват 8 мача, в които Мики печели 6 победи (4 с нокаут), а 2 завършат наравно. Двубоите се провеждат в различни държави, сред които Испания, Япония и Германия. В тях доскорошният секссимвол получава серия от контузии - счупени нос, ребра, скула, пръст. Експерти казват, че появата му на професионалния ринг е дошла на години, в които той трудно ще се противопостави на по-младите топбоксьори. Мики отговаря, че завръщането е било нещо като личен тест. "Исках да опитам, да се тествам физически, докато още имам време", казва той преди един от мачовете. Боксовата кариера на американеца води до огромна промяна във външния му вид и във физиката. Актьорът се подлага на множество пластични операции, които изключително много променят физиономията му в сравнение с почти ангелското му излъчване от 80-те г. на ХХ век.

Профилът, създаден да набира дарения в полза на Рурк.

След скъсването с бокса равносметката на Мики е, че в крайна сметка нещата не са се получили както трябва. "Загубих всичко. Къщата си, жена си, доверието си, кариерата си", каза той в интервю през 2008 г. около премиерата на "Кечистът" - Просто имах целия този гняв от детството си, който всъщност беше срам, а не гняв, и го използвах като броня и мачизъм, за да прикрия раните си. За съжаление, начинът, по който се държах, наистина плашеше хората, въпреки че всъщност само аз бях уплашен. Аз бях човекът в късо съединение, който не знаеше как да се оправя."

Участието в "Кечистът" като застаряващия и вече излязъл от мода борец Ранди "Овенът" носи на Рурк "Златен глобус" и номинация за "Оскар". Успехът обаче не е придружен от сериозен хонорар – само 100 000 долара, и не е мултиплициран с други успешни роли. Мики продължава да снима активно, но главно в нискобюджетни филми и дори във видео игри.

Преди да дойде историята с къщата под наем, около бившия секссимвол пак се разшумя през миналата година. Рурк прие да участва в британския "ВИП Брадър", но излезе от Къщата доста преди финала. Първоначално се разбра, че продуцентите са му отправили предупреждение заради "неприемлив език и поведение", а после по същите причини са поискали да напусне шоуто. За дните си в него Мик успя да се скара сериозно с двама от останалите участници. Младата американска певица Джоджо Сива го обвини в хомофобия, след като сънародникът й заявил, че "ще гласува лесбийката да излезе много бързо". Впоследствие ветеранът се извинил за думите си с пояснение, че е избухлив, но не влага лошо отношение в приказките си. Въпреки това продуцентите предпочели да отпратят със сигурност най-голямата звезда във формата си.

Според celebritynetworth.com в момента Мики Рурк притежава не повече от 50 000 долара. "Кариерата му претърпява спад в началото на 90-те поради трудно поведение на снимачната площадка и лош избор на роли", обобщава изданието. Самият Мики също нееднократно признава, че през ръцете му са минали много пари, но че лоши решения са го оставяли в някои моменти без абсолютно нищо. Преди премиерата на "Кечистът" казва пред "Гардиън": "В един момент имах милиони. После нямах нищо".

Вероятно заради подобни откровения и днес зрителите не спират да му демонстрират благодарността си затова, че Мики Рурк е направил и техния живот по-вълнуващ и интересен.