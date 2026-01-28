Какво прави Азис в Америка – сватба, пиар или музикален проект?

В Деня на съпрузите певецът обяви със снимка на две ръце с халки, че се е омъжил

Без много снимки и показност в социалните мрежи Азис се омъжи. Направи го там, където в последните години прекарва голяма част от времето си - САЩ.

С кадър на две ръце с брачни халки, а на заден план - американското знаме, той сподели новината с милионите си фенове: “Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка”.

Подписването, за което дни по-рано певецът подгря публиката си, публикувайки празен формуляр за брачната церемония, е било на 26 януари. Оказа се, че на тази дата Америка отбелязва Деня на съпрузите. В Деня на съпрузите певецът обяви със снимка на две ръце с халки, че се е омъжил

“Нищо случайно няма на тази земя”, написа звездата на поп фолка.

Че планира сватба, Азис загатна още в началото на януари, докато отговаряше на въпроси на фенове в Инстаграм. Пестелив на детайли, издаде, че бъдещият му съпруг е сърдечен хирург и е по-възрастен от него. Бил създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове във Флорида, Калифорния и Тексас. Зарече се да не го показва, нито да споделя снимки около сватбата.

Това обърка почитателите му, които се питат дали Азис наруши обещанието си, публикувайки кадър с мъж в лекарско облекло, прегърнати пред болница. И дали точно той е съпругът на звездата.

Някои последователи дори заподозряха, че снимката е създадена с изкуствен интелект. Други се чудят дали не е пиар акция преди големите му концерти на 13 и 14 февруари в “Арена 8888 София”. Но пък билетите и за двете вечери отдавна са разпродадени.

Темата преля и в телевизиите. В “Преди обед” по Би Ти Ви във вторник актрисата Мона Гочев предположи, че може да става дума и за музикален проект, а кадрите да са част от видеоклип, който се снима в САЩ.

Преди 20 г. Азис обяви, че се е омъжил за Ники Китаеца, но наскоро фитнес инструкторът призна в интервю, че “сватбата” им била рекламен трик. А самият Азис коментира пред Мон Дьо миналата година: “Всичко, което ми се е случвало - от раждането ми в затвора до днес, може да изглежда като пиар”. “Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път”, каза тогава певецът.

При един от виртуалните разговори на звездата в Инстаграм почитател го попита дали е водил съпруга си в България, на което певецът отговори, че партньорът му харесва страната ни. А самият Азис не крие разочарованието си от манталитета на голяма част от българите: “Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук. Разочарованието не е лично, а културно. То идва от системната нетолерантност към всичко извън нормата, било то раса, сексуалност или поведение”.