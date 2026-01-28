Какво прави Азис в Америка – сватба, пиар или музикален проект?

В Деня на съпрузите певецът обяви със снимка на две ръце с халки, че се е омъжил
Без много снимки и показност в социалните мрежи Азис се омъжи. Направи го там, където в последните години прекарва голяма част от времето си - САЩ.
С кадър на две ръце с брачни халки, а на заден план - американското знаме, той сподели новината с милионите си фенове: “Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка”.
Подписването, за което дни по-рано певецът подгря публиката си, публикувайки празен формуляр за брачната церемония, е било на 26 януари. Оказа се, че на тази дата Америка отбелязва Деня на съпрузите.
“Нищо случайно няма на тази земя”, написа звездата на поп фолка.
Че планира сватба, Азис загатна още в началото на януари, докато отговаряше на въпроси на фенове в Инстаграм. Пестелив на детайли, издаде, че бъдещият му съпруг е сърдечен хирург и е по-възрастен от него. Бил създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове във Флорида, Калифорния и Тексас. Зарече се да не го показва, нито да споделя снимки около сватбата.
Това обърка почитателите му, които се питат дали Азис наруши обещанието си, публикувайки кадър с мъж в лекарско облекло, прегърнати пред болница. И дали точно той е съпругът на звездата.
Някои последователи дори заподозряха, че снимката е създадена с изкуствен интелект. Други се чудят дали не е пиар акция преди големите му концерти на 13 и 14 февруари в “Арена 8888 София”. Но пък билетите и за двете вечери отдавна са разпродадени.
Темата преля и в телевизиите. В “Преди обед” по Би Ти Ви във вторник актрисата Мона Гочев предположи, че може да става дума и за музикален проект, а кадрите да са част от видеоклип, който се снима в САЩ.
Преди 20 г. Азис обяви, че се е омъжил за Ники Китаеца, но наскоро фитнес инструкторът призна в интервю, че “сватбата” им била рекламен трик. А самият Азис коментира пред Мон Дьо миналата година: “Всичко, което ми се е случвало - от раждането ми в затвора до днес, може да изглежда като пиар”. “Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път”, каза тогава певецът.
При един от виртуалните разговори на звездата в Инстаграм почитател го попита дали е водил съпруга си в България, на което певецът отговори, че партньорът му харесва страната ни. А самият Азис не крие разочарованието си от манталитета на голяма част от българите: “Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук. Разочарованието не е лично, а културно. То идва от системната нетолерантност към всичко извън нормата, било то раса, сексуалност или поведение”.
Затова Азис обича да е в САЩ и не крие колко много харесва живота там: “Пожелавам на всеки да прекара 5 минути тук и светът ви ще се промени”.