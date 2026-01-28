ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Леонардо ди Каприо влезе в елитния клуб на актьори...

Митко Щерев навлиза в осмото си десетилетие далеч от сцената

3144
Митко Щерев СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

С тиха семейна сбирка Митко Щерев ще посрещне днес навлизането си в осмото десетилетие от живота. Известният пианист и композитор се сбогува със сцената с голям концерт в зала 1 на НДК миналата година и се зарече повече да не обикаля по зали и студиа. Оправда се със здравословни проблеми и с това, че излизането под светлините на прожекторите вече му тежи физически.

Все пак творчеството на композитора си остава непреходно и програмата на БГ Радио през целия ден ще е посветена на юбиляря. На всеки кръгъл час радиото ще излъчва по една от известните песни на “Диана експрес” - “Душа”, “Наследство”, “Утре”, “Блус за двама”, “Синева”, “Северина”, “Молитва за дъжд” и още много от неговите хитове, изпети от най-популярните български изпълнители.

Здрав да сте, маестро! Честито!

Митко Щерев СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

