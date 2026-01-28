Георги Христов с турне “Черно и бяло”- като любимата песен, която става на 40 години

Един от най-талантливите ни певци - Георги Христов, обича да е заобиколен от най-близките си на рождения си ден. Тази година ще направи малко изключение, защото няма да е в София, а в южната ни съседка на кратка почивка. Но пак ще е заобиколен от скъпи на сърцето му хора. За празника си пожелава здраве - и на себе си, и на семейството си, дори и на враговете си. Той вече се подготвя за голямото си турне, което тази година ще се казва “Черно и бяло” - като любимата песен на толкова много меломани. Колкото и невероятно да звучи, Христов я изпя за първи път преди 40 г. и именно така ще отбележи този своеобразен юбилей. Турнето му ще завърши на 24 ноември с голям концерт в София.

Ние му желаем вдъхновение и хубави песни, каквито само той може да пее!