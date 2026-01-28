ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху на погребението на последния заложник: Вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22174153 www.24chasa.bg

Вики от “Мастило”: Разград е много променен от детството ми - станал е по-модерен

Николета Колева

1448
Виктория Терзийска

"Домът е онова място, което топли сърцето ти, където краката те водят сами. Често думата "вкъщи" принадлежи на две места - едното, в което си израснал, и второто, което сам си изградил."

За Виктория Терзийска, позната като Вики от "Мастило", първият дом винаги ще бъде Разград. Макар и родена в Исперих, тя от малка е ходила на детска градина в Разград, понеже майка работила там. Тя е 5-годишна, когато семейството се мести в Разград и заживява в панелка. След години е приета в езиковата гимназия.

Говори за онова време с любов и пази много щури и забавни спомени. В последния учебен ден целият клас влязъл в шадравана на центъра, а на следващия ден хубаво ги описали в местния вестник. След гимназията момичето с кафевите очи е прието да следва журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски". И животът започнал наново в София. Сега заради натовареното всекидневие Вики по-рядко се прибира.

"Градът се е променил доста, станал е по-модерен. Малките населени места често са подценявани и остават в сянка от медиите. Чарът на малкия град, милите хора, задружието и спокойствието са голямото предимство", казва Вики. И признава, че ако не я задържаха толкова неща в София, би живяла в Разград.

Виктория Терзийска

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)