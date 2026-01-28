Вики от “Мастило”: Разград е много променен от детството ми - станал е по-модерен

"Домът е онова място, което топли сърцето ти, където краката те водят сами. Често думата "вкъщи" принадлежи на две места - едното, в което си израснал, и второто, което сам си изградил."

За Виктория Терзийска, позната като Вики от "Мастило", първият дом винаги ще бъде Разград. Макар и родена в Исперих, тя от малка е ходила на детска градина в Разград, понеже майка работила там. Тя е 5-годишна, когато семейството се мести в Разград и заживява в панелка. След години е приета в езиковата гимназия.

Говори за онова време с любов и пази много щури и забавни спомени. В последния учебен ден целият клас влязъл в шадравана на центъра, а на следващия ден хубаво ги описали в местния вестник. След гимназията момичето с кафевите очи е прието да следва журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски". И животът започнал наново в София. Сега заради натовареното всекидневие Вики по-рядко се прибира.

"Градът се е променил доста, станал е по-модерен. Малките населени места често са подценявани и остават в сянка от медиите. Чарът на малкия град, милите хора, задружието и спокойствието са голямото предимство", казва Вики. И признава, че ако не я задържаха толкова неща в София, би живяла в Разград.