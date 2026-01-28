Разград - градът, който учи режисьорката Адела Пеева на толерантност

Топли детски спомени и човешка близост - това е родният Разград за режисьорката Адела Пеева. Тя си спомня за него като мултинационален град, в който българи, турци, българи от турски произход живели заедно и споделяли радостите и трудностите от всекидневието.

По думите й именно затова се е научила на толерантност към хората. Детството й преминава в игри и свобода в междусъседските градинки в Разград. Адела Пеева разказва, че животът се е усещал бавно и истински там.

В спомените на режисьорката специално място заема дядо й Николай - човек със силно присъствие и вътрешна дисциплина. Той е живял под наем в малка барака - скромно, но достойно, след като бяга от болшевиките и започва живота си отначало. Не е бил богат човек, но е бил принципен и от хората, които носят вътрешна сила, без да я показват.

Днес Адела Пеева не се връща в Разград, но градът продължава да живее в нейната памет като отправна точка в нейния "рестарт".