ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич разговоря за НИС с руския посланик в Белград

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22174175 www.24chasa.bg

Разград - градът, който учи режисьорката Адела Пеева на толерантност

Магдалена Данаилова

2288
АДЕЛА ПЕЕВА

Топли детски спомени и човешка близост - това е родният Разград за режисьорката Адела Пеева. Тя си спомня за него като мултинационален град, в който българи, турци, българи от турски произход живели заедно и споделяли радостите и трудностите от всекидневието.

По думите й именно затова се е научила на толерантност към хората. Детството й преминава в игри и свобода в междусъседските градинки в Разград. Адела Пеева разказва, че животът се е усещал бавно и истински там.

В спомените на режисьорката специално място заема дядо й Николай - човек със силно присъствие и вътрешна дисциплина. Той е живял под наем в малка барака - скромно, но достойно, след като бяга от болшевиките и започва живота си отначало. Не е бил богат човек, но е бил принципен и от хората, които носят вътрешна сила, без да я показват.

Днес Адела Пеева не се връща в Разград, но градът продължава да живее в нейната памет като отправна точка в нейния "рестарт".

АДЕЛА ПЕЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)